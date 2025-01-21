В США вводится смертная казнь: Трамп подписал указ

Президент США Дональд Трамп подписал указ, касающийся смертной казни. Согласно документу, генеральному прокурору поручено помогать штатам в обеспечении необходимых препаратов для исполнения смертных приговоров. Как сообщает Associated Press (АР), указ был подписан через несколько часов после возвращения Трампа в Белый дом. Указ также обязывает Министерство юстиции не только требовать применения смертной казни по федеральным делам, но и способствовать обеспечению необходимых средств для ее выполнения в тех штатах, где есть трудности с поставкой летальных инъекционных препаратов.

Президент США Дональд Торамп. Фото: CNN

Кроме того, Трамп поручил генеральному прокурору потребовать смертной казни в следующих случаях:

· убийства полицейских;

· преступления, совершенные иностранцами, находящимися на территории США нелегально.

AP напоминает, что в первый срок правления Трампа было совершено 13 федеральных казней, что является рекордным показателем среди президентов США. Республиканец также высказывался за смертную казнь для лиц, пойманных на продажу наркотиков, а также обещал применять смертную казнь в отношении контрабандистов наркотиков.

Смертная казнь путем инъекции – это метод исполнения приговора, предусматривающий введение в организм осужденного комбинации препаратов, приводящих к потере сознания, параличу мышц и остановке сердца. Этот метод был впервые использован в США в 1982 году и с тех пор стал основным в большинстве штатов, где применяется смертная казнь.

Напомним, что в конце декабря Трамп заявил о намерении добиться введения смертной казни для лиц, совершивших тяжкие насильственные преступления.

"Комментарии" уже писали, что в обновленном Овальном кабинете Белого дома снова установили кнопку Diet Coce, которую президент Дональд Трамп использовал во время своего первого срока.