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В США выдвинули новую порцию обвинений в адрес Зеленского из-за соглашения о ископаемых

Министр финансов США заявил, что президент Украины воспрепятствовал подписанию соглашения о ископаемых.

сегодня, 08:40
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Клименко Елена

Глава американского Министерства финансов Скотт Бессент считает, что Украина должна была подписать соглашение о редкоземельных металлах к визиту президента Владимира Зеленского в США. Об этом он рассказал в интервью телеведущему Такеру Карлсону.

В США выдвинули новую порцию обвинений в адрес Зеленского из-за соглашения о ископаемых

Фото: из открытых источников

По словам Бессента, в конце марта соглашение было фактически готово к подписанию. Однако, после спора в Белом доме, Зеленский "сорвал" этот процесс. Министр добавил, что президент Украины попал в Овальный кабинет, где "разрушал то, что могло стать очень простым соглашением".

Бессент также отметил, что Зеленский несколько раз намеревался подписать соглашение, но в конце концов не сделал этого. Он добавил, что украинская сторона якобы "уговаривала" на визит в Белый дом и что соглашение нужно было заключить еще до поездки Зеленского. Министр считает, что встреча могла быть использована для обсуждения всех деталей соглашения без излишних задержек.

Министр уверен, что соглашение будет выгодно для обеих стран и надеется на его подписание в будущем.

Украина использовала возможность обсудить добычу ценных металлов, чтобы убедить президента Дональда Трампа продолжить поддержку Киева. Однако, как отмечает издание Politico, Трамп, скорее всего, заинтересован в Украине только как источник финансовых преимуществ, а не для обеспечения стабильности после войны. Впрочем, ситуация с соглашением относительно полезных ископаемых может привести к политическим проблемам для Украины, и страна может не получить все обещанные ресурсы.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что на данном этапе обсуждать определенные рабочие драфты соглашения о полезных ископаемых из США, которое не является окончательным, а тем более пытаться сделать из этого хайп, неуместно, считает нардеп Даниил Гетманцев.



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