Американский сенатор от Алабамы Томми Тубервиль высказал мнение, что в войне в Украине виноваты обе стороны, а Владимир Зеленский якобы стремится втянуть НАТО в конфликт, пишет The Hill.

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Такие заявления Тубервиль сделал во время эфира радиошоу "Cats Roundtable". Он подчеркнул, что Зеленский не способен самостоятельно выиграть войну и понимает, что проиграет.

Политик также прокомментировал операцию СБУ "Паутина", в ходе которой было уничтожено около 40 стратегических российских самолетов, использовавшихся для обстрелов Украины. По его словам, украинские силы на грузовиках прошли 2000 миль в Россию, откуда запустили беспилотники, нанеся мощный удар по российскому ядерному арсеналу.

Тубервиль вновь подчеркнул, что ответственность лежит на обеих сторонах и призвал положить конец войне, заявив, что только президент Трамп может это сделать.

Кроме того, сенатор назвал Зеленского диктатором, создавшим для своей страны многочисленные проблемы. Он также выразил обеспокоенность по поводу исчезновения значительных сумм финансовой помощи и больших потерь человеческих жизней — по его словам, от 500 до 700 тысяч человек.

Президент США Дональд Трамп ранее неоднократно критиковал Зеленского и Украину, называя украинского лидера "диктатором без выборов" и сомневаясь в прозрачности использования американских средств, которые, по его словам, пропали без должного контроля.

Трамп также утверждал, что вступление Украины в НАТО якобы стало причиной российского вторжения и считал, что у Зеленского нет весомых аргументов в переговорах с Москвой.

Как уже писал портал "Комментарии", на брифинге в Белом доме канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Дональд Трамп — именно та фигура, которая способна остановить войну в Украине, влияя непосредственно на Россию. По его словам, и он, и Трамп соглашаются в том, что война "ужасающая" и ее нужно завершить как можно скорее.