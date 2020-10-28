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Главная Новости Мир США В США вынесли один из самых строгих приговоров лидеру секты для влиятельных людей
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В США вынесли один из самых строгих приговоров лидеру секты для влиятельных людей

Раньери еще в 90-х создал настоящий гарем, в котором женщины были рабынями

сегодня, 09:38
Автор:

Елена Волкова

В США вынесли один из самых строгих приговоров — 120 лет тюрьмы для лидера американской секс-секты NXIVM ("Нексиум") Кита Раньери. Служители Фемиды Нью-Йорка признали его виновным в изнасилованиях и пытках 15 женщин. Хотя жертв, на самом деле, было в разы больше, пишет The New York Times.

В США вынесли один из самых строгих приговоров лидеру секты для влиятельных людей

Суд признал, что Раньери еще в 90-х создал настоящий гарем, в котором женщины были секс-рабынями. Их клеймили, морили голодом, да еще и вымогали деньги. Маскировалась же секта под тренинги для бизнесменов, в которых, кстати, участвовали влиятельные люди и знаменитости. Для того чтобы попасть на “занятия”, необходимо было отправить свои обнаженные фото и компромат на себя же — таким образом участницы доказывали, что после завершения “учебы” будут молчать. В результате 15 человек таки обратились в суд и их официально признали жертвами. Однако более полусотни выступали за освобождение Раньери. Дескать, его методики помогли им улучшить жизнь.

Ранее мы сообщали, что религиозная секта в Демократической Республике Конго устроила кровавую расправу над местными жителями на юго-западе страны. Погибли 14 человек, с ранениями в больнице оказались еще восемь. 


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