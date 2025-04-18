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В США выросло количество поклонников России: результаты опроса

В США растет число людей, не считающих Россию врагом

сегодня, 00:20
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Марьян Ощановский

Частка американцев, считающих Россию врагом, упала до самой низкой отметки с начала российско-украинской войны в 2022 году.

В США выросло количество поклонников России: результаты опроса

Американцы благосклонны к россиянам. Фото из открытых источников

Как сообщает The Washington Post, соответствующий сдвиг в значительной степени обусловлен изменением взглядов среди республиканцев на фоне резких изменений в политике и дипломатии США по отношению к России и Украине при президенте Дональде Трампе.

Опрос показал, что доля американцев, считающих Россию врагом, снизилась до 50% с 61% в апреле 2024 года и 70% в марте 2022 года.

Отмечается, что смягчение отношения к России было гораздо более резким среди избирателей Республиканской партии США. Лишь 40% республиканцев назвали Россию врагом, тогда как в 2024 году этот показатель был на уровне 58%, а в марте 2022 года – 69%.

При этом 34% американцев считают Россию конкурентом США, а только 9% – партнером.

В США выросло количество поклонников России: результаты опроса - фото 2

Авторы опроса подчеркнули, что за последний год республиканцы стали чаще относиться к России положительно и выражать доверие Владимиру Путину, в то время как взгляды демократов практически не изменились".

При этом количество американцев, считающих, что США обязаны помогать Украине защититься от России, снизилось до 44%. Хотя еще в ноябре прошлого года эта цифра составила 50%. Снижение обусловлено уменьшением поддержки Украины со стороны республиканцев – с 36% до 23%.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Силы обороны Украины уничтожили в Запорожье в районе населенного пункта Роботино десятки единиц техники российской армии, сообщил офицер ВСУ с позывным "Алекс". "В районе Роботиного сегодня тотальное уничтожение россиян. Было уничтожено более десяти единиц техники за одно сражение", — сообщил военный "Алекс". По мнению офицера ВСУ, враг продолжит наступать в этом направлении.



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Источник: https://www.washingtonpost.com/?reload=true&itid=force_refresh&_=1744920978464
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