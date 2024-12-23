В США выступили с новым заявлением о членстве Украины в НАТО

Членство Украины в НАТО станет возможным после завершения активной фазы боевых действий на территории страны. Об этом заявил Майкл Карпентер, директор по Европе в Совете национальной безопасности США, в своем интервью, которое транслировалось в эфире национального телемарафона, передает портал "Комментарии".

Майкл Карпентер. Фото: Голос Америки

По его словам, наиболее надежной гарантией безопасности для Украины является интеграция в Североатлантический альянс.

"Пятая статья Вашингтонского договора является самой прочной и защищенной формой гарантий, которые могут получить страны. Ее наличие имеет жизненно важное значение для Украины", — подчеркнул чиновник Белого дома.

В то же время он отметил, что вступление Украины в НАТО в условиях продолжающейся войны является сложной задачей. Для этого необходима значительная политическая воля и консенсус между всеми 32 странами-членами Североатлантического союза.

Карпентер также выразил поддержку идее создания европейской военной миссии, которая могла бы обеспечить стабильность и гарантировать, что Россия не попытается повторно расширить агрессию, если будет достигнуто мирное соглашение.

"Насколько я знаю, есть ряд европейских стран, которые обсуждают эту концепцию. Я считаю, что привлечение нескольких стран ЕС для поддержки Украины и стабилизации ситуации имеет большой смысл",– отметил Карпентер.

Он также подчеркнул, что эта миссия может стать важным переходным этапом к полноценному членству Украины в НАТО, позволяя усилить обороноспособность страны к моменту ее интеграции в Альянс.

Ранее социологические опросы показали, что большинство украинцев считают вступление в НАТО лучшей гарантией национальной безопасности. Более 70% граждан положительно оценили идею поэтапного вступления Украины в Альянс, подобно тому, как это в свое время было сделано для объединенной Германии.

Напомним, что вопрос гарантий безопасности для Украины стоит в центре международных переговоров, и мнения по лучшему формату их обеспечения продолжают обсуждаться как на европейском, так и на мировом уровне.

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