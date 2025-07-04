Министр обороны США Пит Гегсет принял решение остановить очередную партию оружия для Украины, несмотря на то, что анализ американских военных офицеров свидетельствовал: передача этой помощи не представляла угрозы обороноспособности страны. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на троих чиновников из США.

Пит Гегсет (фото из открытых источников)

Этот шаг удивил не только Госдепартамент, но и членов Конгресса, должностных лиц Украины и союзных государств Европы. Как отмечает издание, такое решение уже в третий раз принимается лично главой Пентагона. Подобные действия имели место в феврале и мае, однако тогда они были быстро отменены.

В политическом смысле, по информации источников, Гегсета поддержал заместитель министра обороны по вопросам политики Элбридж Колби, давно выступающий за сокращение участия США в поддержке Украины и усиление фокуса на Тихоокеанском регионе из-за угрозы со стороны Китая. По словам помощников Конгресса, избранники были разочарованы отсутствием предварительного информирования, и сейчас выясняют, не было ли при этом нарушений требований законодательства, гарантирующих Украине помощь в сфере безопасности.

"Наши запасы не ниже, чем были за все 3,5 года войны в Украине", — заявил Адам Смит, конгрессмен-демократ и член Комитета Палаты представителей по вопросам вооруженных сил. Он подчеркнул, что имеет доступ к соответствующей информации, и не увидел в ней никаких критических показателей, оправдывающих паузу в военной помощи Киеву.

Перед приостановкой снабжения Гегсет приказал Объединенному штабу провести проверку всех запасов боеприпасов. По словам трех чиновников, анализ действительно показал, что запасы некоторых высокоточных боеприпасов снизились, однако это не привело к превышению допустимых границ.

Общее заключение Объединенного штаба было следующим: отправка этой партии оружия не создаст рисков для национальной боеготовности Соединенных Штатов. Однако даже несмотря на это, министр обороны решил остановить передачу, что вызвало критику как со стороны республиканцев, так и демократов.

Белый дом в ответ заявил, что такое решение принято в рамках внутреннего пересмотра Министерства обороны по поддержке союзников и партнеров. В сообщении также говорится, что обсуждение и аудит были частью этого процесса.

NBC News отмечает, что проверка началась после указания Гегсета провести оценку оборонных запасов. По словам чиновников, в некоторых категориях боеприпасов действительно зафиксированы более низкие уровни, однако они еще не достигли критических минимумов.

Объединенный штаб в итоге пришел к выводу, что дальнейшая поддержка Украины не снижает боеготовность американских сил до опасного уровня. Впрочем, поставки все равно были заморожены, что стало неожиданностью для многих в Вашингтоне и за его пределами.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в США поразили циничное заявление о поставках оружия Украине и обвинили Зеленского. Конгрессвумен-республиканка Анна Паулина Луна выразила поразительную причину, по которой США могут прекратить военную помощь Украине. В своем сообщении в сети X она заявила, что Соединенные Штаты не будут оказывать оружие из-за якобы притеснений Украинской православной церкви Московского патриархата. Таким образом, Луна открыто обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому, пообещав прекращение финансирования военной поддержки.

На этом фоне президент США Дональд Трамп заверил, что военная помощь в Украине продолжается. Выступая на авиабазе Эндрюс, он ответил на вопросы журналистов о возможной остановке поставок вооружения. По словам американского лидера, поддержка Киева продолжается, хотя объем переданного оружия уже чрезвычайно велик.