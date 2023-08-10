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В США зафиксировали рекордный выигрыш в лотерею: сколько получил победитель

Житель Соединенных Штатов стал одним из немногих счастливчиков, выигрывавших более миллиарда долларов.

сегодня, 09:10
Автор:
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Slava Kot
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В Соединенных Штатах появился еще один миллиардер. Американец благодаря купленному лотерейному билету во Флориде выиграл более 1,5 млрд долларов (около 55 млрд гривен). Победителя лотереи Mega Millions ждали четыре месяца.

В США зафиксировали рекордный выигрыш в лотерею: сколько получил победитель

В США победитель получил самый большой выигрыш лотереи Mega Millions. Фото из открытых источников

Согласно данным лотереи Mega Millions выигрыш на этой неделе станет самым большим в истории лотереи – 1,58 млрд долларов. Предыдущий рекордный выигрыш у Mega Millions был в 2018 году, тогда американец из Северной Каролины выиграл 1,53 млрд долларов.


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Победитель рекордного выигрыша на лотерейном билете выбрал числа: 13, 19, 20, 32, 33. Кроме того, "особый номер" – 14. Счастливчик может забрать деньги двумя вариантами. По первому его выигрыш разделят и будут выплачивать выигрышную сумму в течение 29 лет. По другому варианту победитель может забрать единовременную выплату, которая после налогов составит 783 млн долларов. Помимо основного выигрыша также было 7 победителей, получивших выигрыши от 1 до 2 млн долларов.

В лотерее Mega Millions игрокам необходимо выбрать пять чисел из 70 и одно из 25 из дополнительного набора под названием Megaball. Один лотерейный билет стоит 2 доллара.

Самый большой джекпот Mega Millions выиграли после 31 розыгрыша лотереи, во время которого никто не мог забрать постоянно увеличивающийся основной банк денег. Следующий розыгрыш будет стартовать с 20 млн долларов. Несмотря на то, что Mega Millions установила рекордный выигрыш, однако самая большая выигранная сумма в США была 2,04 млрд долларов в лотерее Powerball.

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Источник: https://edition.cnn.com/2023/08/08/us/mega-millions-billion-lottery-jackpot-drawing-tuesday/index.html
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