В США зафиксирована первая смерть от птичьего гриппа

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Slava Kot
Департамент здравоохранения штата Луизиана сообщил о первом случае смерти от птичьего гриппа (H5N1) на территории Соединенных Штатов. Погибший 65-летний человек заразился птичьим гриппом после контакта со смешанной стаей дворовых и диких птиц.
Первая смерть от птичьего гриппа в США. Фото из открытых источников
Департамент здравоохранения Луизианы заявил, что других случаев заражения или передачи птичьего гриппа от погибшего пациента в США не обнаружено. Ведомство считает, что это был единичный случай заболевания H5N1, однако указывает на группу риска заражения птичьим гриппом.
Также там отметили, что лучшим способом защитить себя от птичьего гриппа – это избегать источников заражения, то есть не контактировать с дикими птицами и другими животными, которые могут быть больны H5N1.
По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире было зафиксировано около 900 случаев заражения людей птичьим гриппом начиная с 2003 года. Более половины из них закончилась смертью. Несмотря на то, что это создает впечатление, что вирус имеет летальность на уровне 50%, однако статистика преимущественно учитывает тяжелые случаи, поскольку о легких формах болезни часто не сообщают, и они остаются без внимания. Таким образом, фактический уровень смертности может быть значительно ниже. Смертность от исходного штамма COVID-19 составляла около 2,6%.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Китае распространяется болезнь похожая на коронавирус. В Украине обнаружены новые случаи этого вируса.
Также "Комментарии" писали о статистике заражения и смертности от птичьего гриппа в Украине.
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