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В США зафиксирована первая смерть от птичьего гриппа

От птичьего гриппа умер первый человек в США.

сегодня, 10:25
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Автор:
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Slava Kot

Департамент здравоохранения штата Луизиана сообщил о первом случае смерти от птичьего гриппа (H5N1) на территории Соединенных Штатов. Погибший 65-летний человек заразился птичьим гриппом после контакта со смешанной стаей дворовых и диких птиц.

В США зафиксирована первая смерть от птичьего гриппа

Первая смерть от птичьего гриппа в США. Фото из открытых источников

Департамент здравоохранения Луизианы заявил, что других случаев заражения или передачи птичьего гриппа от погибшего пациента в США не обнаружено. Ведомство считает, что это был единичный случай заболевания H5N1, однако указывает на группу риска заражения птичьим гриппом.

"Хотя нынешний риск для здоровья населения остается низким, люди, работающие с птицами, домашней птицей или коровами или подвергающиеся рекреационному контакту с ними, подвергаются большему риску", — сообщили в департаменте.

Также там отметили, что лучшим способом защитить себя от птичьего гриппа – это избегать источников заражения, то есть не контактировать с дикими птицами и другими животными, которые могут быть больны H5N1.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире было зафиксировано около 900 случаев заражения людей птичьим гриппом начиная с 2003 года. Более половины из них закончилась смертью. Несмотря на то, что это создает впечатление, что вирус имеет летальность на уровне 50%, однако статистика преимущественно учитывает тяжелые случаи, поскольку о легких формах болезни часто не сообщают, и они остаются без внимания. Таким образом, фактический уровень смертности может быть значительно ниже. Смертность от исходного штамма COVID-19 составляла около 2,6%.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Китае распространяется болезнь похожая на коронавирус. В Украине обнаружены новые случаи этого вируса.

Также "Комментарии" писали о статистике заражения и смертности от птичьего гриппа в Украине.




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Источник: https://www.ldh.la.gov/news/H5N1-death
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