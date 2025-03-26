В США заговорили о депортации Мелании Трамп: неожиданная реакция Маска

Илон Маск сделал резкое заявление в адрес конгрессвумен-демократки Максин Уотерс после того, как в сети появилось видео, где она намекнула на необходимость расследования первой леди США Мелании Трамп, а также возможность ее депортации.

Мелания Трамп

86-летняя Уотерс высказалась на митинге против Департамента правительственной эффективности, который состоялся в выходные в Лос-Анджелесе. Ее комментарии вызвали волну обсуждений, а Маск отреагировал на них в сообщении на платформе X поздно вечером во вторник: "Рано или поздно множество преступлений Максин Уотерс догонят ее."

В видео, которое опубликовали аккаунт End Wokeness и ведущий Fox News Шон Геннити, Уотерс заявила: "Если он [Трамп] хочет тщательно проверять родившихся здесь, а их родители были нелегальными мигрантами, возможно, ему следует сначала взглянуть на Меланию."

Она также добавила: "Мы не знаем, были ли ее родители документированы. Возможно, стоит это выяснить."

Ее слова прозвучали на фоне заявлений администрации Трампа о намерениях упразднить право на гражданство по рождению в США – инициативе, столкнувшейся с юридическими преградами.

По данным Los Angeles Times, Уотерс выступала перед сотнями протестующих, однако никаких доказательств ее "преступлений", о которых говорил Маск, в открытых источниках нет.

Известно, что Мелания Трамп родилась в Словении в 1970 году и переехала в Нью-Йорк в 1996 году, чтобы начать карьеру модели. В 1998-м она познакомилась с Дональдом Трампом, а в 2005-м они поженились в имении Mar-a-Lago.

Сначала она получила право на жительство в США по так называемой "визе Эйнштейна" (EB-1), которая обычно предоставляется людям с выдающимися достижениями в своей сфере. В 2006 году она стала гражданкой США, став первой первой леди, получившей гражданство путем натурализации.

В 2018 году ее родители также получили грин-карты благодаря ее спонсорству.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в США одним решением "подвесили" всех мигрантов.



