У американцев паника из-за массовых случаев НЛО: что это за объекты на самом деле

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Slava Kot
Жители США фиксируют неизвестные летающие объекты (НЛО) в воздушном пространстве страны, что вызывает панику среди американцев. Власти США не смогли дать окончательного ответа, однако подчеркнули, что объекты не представляют опасности для общественности.
Дроны в США, которые американцы считают НЛО
Начиная с 18 ноября над штатом Нью-Джерси были отмечены десятки НЛО. Впоследствии подобные аппараты фиксировали и в других штатах, в том числе в Нью-Йорке, Коннектикуте, Мэриленде, Массачусетсе.
Кроме того, некоторые политики подлили масла в огонь. К примеру, представитель республиканцев в Нью-Джерси Джефф Ван Дрю заявил, что эти объекты прилетели с иранского "корабля-матки" в Атлантике, а демократ из Иллинойса Раджа Кришнамурти сказал, что здесь может быть замешан Китай.
Из-за беспокойства среди американцев министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас выступил со специальным заявлением и объяснил, что наблюдательные неизвестные летающие объекты на самом деле были дронами, а также пилотируемыми летательными аппаратами. Он добавил, что ему не известно о "никакой вне земной причастности" к беспилотным летательным аппаратам.
Майоркас пояснил, что рост числа наблюдений беспилотников можно объяснить изменениями в федеральном законе, которые позволяли летать беспилотниками ночью.
На ситуацию в США также отреагировал украинский ресурс Alpha Centauri, внимание которого привлекло снимок "неизвестного летательного объекта", который распространил телеканал ABC News.
Планета Венера, которую в США приняли за неопознанный летающий объект
Ранее портал "Комментарии" сообщал об отчете Пентагона, указавшем места мира, где чаще всего замечали НЛО.
Также "Комментарии" писали, что в Польше упало НЛО вблизи российской границы. Первые выводы объяснили, что это объект.
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