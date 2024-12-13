В США запустили опрос, нужно ли принимать Украину в НАТО: какие результаты

Поддерживают ли сторонники Трампа членство Украины в НАТО. Фото из открытых источников

В Соединенных Штатах продолжается активное обсуждение возможного вступления Украины в НАТО после завершения войны. Платформа TrumpDailyPosts.com, поддерживающая движение MAGA (Make America Great Again) и избранного президента Дональда Трампа, запустила опрос на эту тему.

По данным опроса, поддержали вступление Украины в НАТО только 16,8% респондентов, в то время как 80,3% высказались против. Еще 2,9% выбрали вариант "другое".

В дискуссиях под опросом мнения пользователей разделились. Сторонники идеи отмечают стратегическую важность Украины для безопасности Европы и НАТО, а также приверженность принципам защиты демократии. Оппоненты выражают опасения по поводу эскалации конфликта и призывают США сосредоточиться на внутренних вопросах, даже до выхода из состава НАТО.

Платформа TrumpDailyPosts.com также провела параллельный опрос, чтобы определить, кого американцы считают величайшим врагом страны. По его результатам:

– Китай получил наибольшее количество голосов – 27%.

– На втором месте Иран – 12,3%.

– Россия заняла третью позицию с результатом 5,3%.

– Еще 54,8% респондентов выбрали вариант "другой враг".

Эти опросы демонстрируют преимущественно настроения среди сторонников Дональда Трампа и его политики, выступающей за ограничение международных обязательств США и приоритетность национальных интересов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп пригрозил выходом из НАТО. Поставил Европе конкретное условие.

Также "Комментарии" писали об опросе , в котором украинцы назвали лучшую гарантию безопасности для Украины. Членство в НАТО оказалось на втором месте.