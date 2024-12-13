В США запустили опрос, нужно ли принимать Украину в НАТО: какие результаты

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Slava Kot
Поддерживают ли сторонники Трампа членство Украины в НАТО. Фото из открытых источников
В Соединенных Штатах продолжается активное обсуждение возможного вступления Украины в НАТО после завершения войны. Платформа TrumpDailyPosts.com, поддерживающая движение MAGA (Make America Great Again) и избранного президента Дональда Трампа, запустила опрос на эту тему.
По данным опроса, поддержали вступление Украины в НАТО только 16,8% респондентов, в то время как 80,3% высказались против. Еще 2,9% выбрали вариант "другое".
В дискуссиях под опросом мнения пользователей разделились. Сторонники идеи отмечают стратегическую важность Украины для безопасности Европы и НАТО, а также приверженность принципам защиты демократии. Оппоненты выражают опасения по поводу эскалации конфликта и призывают США сосредоточиться на внутренних вопросах, даже до выхода из состава НАТО.
Платформа TrumpDailyPosts.com также провела параллельный опрос, чтобы определить, кого американцы считают величайшим врагом страны. По его результатам:
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