В США застрелили известного музыканта - подробности (фото)

В Америке нашли мертвым известного музыканта Kardone. Данную информацию предоставляет издание The Sun.

Умер известный американский музыкант Kardone. Фото: The Sun

Kardone был двоюродным братом популярной исполнительницы Beyoncе. Ему - 34 года.

Сообщается, что музыкант не выходил на связь с близкими и друзьями в течение нескольких дней. Родные люди начали волноваться по этому поводу и обратились за помощью в правоохранительные органы.

Полиция сразу же отправилась к месту жительства Kardone в Техасе. Там и нашли труп музыканта. Экспертиза показала, что мужчину застрелили.

Пока точно неизвестно, кто совершил преступление. Однако правоохранительные органы подозревают, что это могла быть 21-летняя Саша Скар — девушка, которую Kardone ранее продюсировал. Ходят слухи, что между ней и музыкантом были любовные отношения. Несмотря на это, исполнитель — женат. Девушку подали в розыск.

По словам близких и знакомых, Kardone был добрым, заботливым и не заслуживал такой смерти.

