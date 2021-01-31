В США застрелили известного музыканта - подробности (фото)

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Кириєнко Анна
В Америке нашли мертвым известного музыканта Kardone. Данную информацию предоставляет издание The Sun.
Умер известный американский музыкант Kardone. Фото: The Sun
Kardone был двоюродным братом популярной исполнительницы Beyoncе. Ему - 34 года.
Сообщается, что музыкант не выходил на связь с близкими и друзьями в течение нескольких дней. Родные люди начали волноваться по этому поводу и обратились за помощью в правоохранительные органы.
Полиция сразу же отправилась к месту жительства Kardone в Техасе. Там и нашли труп музыканта. Экспертиза показала, что мужчину застрелили.
Пока точно неизвестно, кто совершил преступление. Однако правоохранительные органы подозревают, что это могла быть 21-летняя Саша Скар — девушка, которую Kardone ранее продюсировал. Ходят слухи, что между ней и музыкантом были любовные отношения. Несмотря на это, исполнитель — женат. Девушку подали в розыск.
По словам близких и знакомых, Kardone был добрым, заботливым и не заслуживал такой смерти.
Напомним, что в конце января стало известно о смерти дога Фредди — самой высокой в мире собаки. 1 метр и 3,5 сантиметра — именно такой рост был у Фредди от стопы до холки. Если же пес становился на задние лапы, то ему могли позавидовать даже представители модельного бизнеса — 226 сантиметров трудно превзойти. Прочитать о причинах смерти популярного пса и посмотреть его фото можно в нашем материале.
Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, что умер гитарист и основатель группы Animals Хилтон Валентайн. Ему было 77 лет.
Валентайн написал риф для одной из самых известных песен группы "The House Of The Rising Sun". Песня достигла первой строчки в Великобритании, США и Канаде в 1964 году. Среди других хитов — "Не дай мне быть понятным", "Это моя жизнь" и "Нам нужно убираться из этого места". О причине смерти читайте в нашем материале.
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