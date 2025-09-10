В США застрелили выступавшего против помощи Украине соратника Трампа (ВИДЕО 18+ )

Известный консервативный активист и исполнительный директор организации Turning Point USA (TPUSA) Чарли Кирк получил ранение в шею во время мероприятия в Юте. Об этом сообщает Guardian.

Смерть Чарли Кирка (фото из открытых источников)

В социальных сетях появились видео, где виден момент нападения во время его выступления под палаткой на территории Университета Юта-Велли. Он прибыл туда в рамках тура The American Comeback Tour, организованного местным центром TPUSA. В другой записи зафиксировано, как студенты бегут после звуков выстрелов.

FOX News сначала сообщил, что соратник Дональд Трамп госпитализирован с огнестрельным ранением, но впоследствии появилась информация о его смерти. В то же время уточняется, что активист находится в критическом состоянии из-за травмы шеи.

По предварительным данным, правоохранители задержали стрелка, попавшего в Кирка.

Сенатор от штата Юта Майк Ли заявил в X , что внимательно следит за развитием событий и призвал присоединиться к его молитве за Кирка и студентов.

Полиция Университета Юта-Велли подтвердила Guardian факт стрельбы на территории кампуса.

"Помолитесь за Чарли Кирка, действительно хорошего парня и молодого отца", — написал в X вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Президент США Дональд Трамп также обратился с призывом к молитве: "Великолепный парень от начала до конца. Благослови его Боже", — написал он в соцсети Truth Social .

CNN напоминает, что Чарли Кирк является одним из самых известных поклонников Дональда Трампа и влиятельных консервативных медийных деятелей в США. По словам директора агентства Каша Пателя, ФБР внимательно отслеживает ситуацию, связанную с инцидентом в Университете Юта-Велли.

"Наши мысли с Чарли, его близкими и всеми, кого это коснулось. Агенты скоро прибудут на место происшествия, и ФБР полностью поддерживает текущие мероприятия и расследование", — написал Патель в X.

Кирк известен своей активной поддержкой Дональда Трампа и распространением его заявлений о якобы фальсификации выборов 2020 года в пользу Джо Байдена. Его организация, по данным СМИ, сотрудничала со штабом Трампа в ходе избирательной кампании 2024 года.

По информации CNN, Turning Point USA под руководством Кирка сыграла весомую роль в победе Трампа на выборах. Сам президент признал его вклад в мобилизацию молодых избирателей. Еще в первую каденцию Кирк выстроил близкие отношения с Трампом и его семьей, а в мае посетил Овальный кабинет, где присутствовал на церемонии присяги судьи Жанин Пирро.

"Я выиграл у молодых людей с преимуществом в 37%. Ни один республиканец никогда не побеждал, а я выиграл с преимуществом в 37%. И Чарли Кирк скажет вам, что TikTok помог, но Чарли Кирк тоже помог", — сказал Трамп.

В преддверии инаугурации Трамп публично отметил Кирка и его команду, назвав их "армией молодых людей".

Чарли Кирк неоднократно выступал против масштабной помощи Украине от США, настаивая на том, что эти средства должны оставаться внутри страны.

"Мне не нравится идея отправлять оружие в Украину... в дальнейшем финансировать вооруженный конфликт против России... это не наша борьба, не наш конфликт", — заявлял он.

В своих шоу и публикациях Кирк резко критиковал администрацию Джо Байдена за поддержку Киева, называя это "втягиванием Америки в чужую войну".

Он также считал войну в Украине "бесконечной" и непобедимой , обвиняя украинские власти в коррупции.

"Война в Украине — это бесконечная война... Украина никогда не победит Россию — независимо от того, сколько денег или оружия мы им предоставим... глубоко коррумпированная... мы не имеем представления, куда идут деньги и кто их разворовывает", — говорил Кирк.

Комментируя ситуацию с Крымом, он подчеркивал: "Крым невозможно вернуть, точка… его никогда не следовало отдавать… Никто серьезно не отрицает, что Крым хочет быть в составе России", добавляя, что конфликт в Украине становится "неразрешимым".

По его убеждению, война в Украине не приоритетный вопрос для рядовых американцев, а Соединенные Штаты должны сосредотачиваться на собственных внутренних проблемах. Его позиция совпадает с частью республиканцев, которые придерживаются изоляционистских взглядов и требуют сокращения помощи Киеву.

Полгода назад Кирк заявлял, что война выгодна украинскому политическому классу. В своих выступлениях он ставил под сомнение легитимность Владимира Зеленского, называл восточные регионы Украины "исторически российскими", распространял утверждение о существовании американских биолабораторий на территории страны и подчеркивал, что защита южной границы США должна быть важнее украинского вопроса. По его мнению, именно Зеленский блокирует возможность заключения потенциального мирного соглашения.

