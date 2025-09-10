Рубрики
Известный консервативный активист и исполнительный директор организации Turning Point USA (TPUSA) Чарли Кирк получил ранение в шею во время мероприятия в Юте. Об этом сообщает Guardian.
Смерть Чарли Кирка (фото из открытых источников)
В социальных сетях появились видео, где виден момент нападения во время его выступления под палаткой на территории Университета Юта-Велли. Он прибыл туда в рамках тура The American Comeback Tour, организованного местным центром TPUSA. В другой записи зафиксировано, как студенты бегут после звуков выстрелов.
FOX News сначала сообщил, что соратник Дональд Трамп госпитализирован с огнестрельным ранением, но впоследствии появилась информация о его смерти. В то же время уточняется, что активист находится в критическом состоянии из-за травмы шеи.
По предварительным данным, правоохранители задержали стрелка, попавшего в Кирка.
Сенатор от штата Юта Майк Ли заявил в X , что внимательно следит за развитием событий и призвал присоединиться к его молитве за Кирка и студентов.
Полиция Университета Юта-Велли подтвердила Guardian факт стрельбы на территории кампуса.
Президент США Дональд Трамп также обратился с призывом к молитве: "Великолепный парень от начала до конца. Благослови его Боже", — написал он в соцсети Truth Social .
CNN напоминает, что Чарли Кирк является одним из самых известных поклонников Дональда Трампа и влиятельных консервативных медийных деятелей в США. По словам директора агентства Каша Пателя, ФБР внимательно отслеживает ситуацию, связанную с инцидентом в Университете Юта-Велли.
Кирк известен своей активной поддержкой Дональда Трампа и распространением его заявлений о якобы фальсификации выборов 2020 года в пользу Джо Байдена. Его организация, по данным СМИ, сотрудничала со штабом Трампа в ходе избирательной кампании 2024 года.
По информации CNN, Turning Point USA под руководством Кирка сыграла весомую роль в победе Трампа на выборах. Сам президент признал его вклад в мобилизацию молодых избирателей. Еще в первую каденцию Кирк выстроил близкие отношения с Трампом и его семьей, а в мае посетил Овальный кабинет, где присутствовал на церемонии присяги судьи Жанин Пирро.
В преддверии инаугурации Трамп публично отметил Кирка и его команду, назвав их "армией молодых людей".
Чарли Кирк неоднократно выступал против масштабной помощи Украине от США, настаивая на том, что эти средства должны оставаться внутри страны.
В своих шоу и публикациях Кирк резко критиковал администрацию Джо Байдена за поддержку Киева, называя это "втягиванием Америки в чужую войну".
Он также считал войну в Украине "бесконечной" и непобедимой , обвиняя украинские власти в коррупции.
Комментируя ситуацию с Крымом, он подчеркивал: "Крым невозможно вернуть, точка… его никогда не следовало отдавать… Никто серьезно не отрицает, что Крым хочет быть в составе России", добавляя, что конфликт в Украине становится "неразрешимым".
По его убеждению, война в Украине не приоритетный вопрос для рядовых американцев, а Соединенные Штаты должны сосредотачиваться на собственных внутренних проблемах. Его позиция совпадает с частью республиканцев, которые придерживаются изоляционистских взглядов и требуют сокращения помощи Киеву.
Полгода назад Кирк заявлял, что война выгодна украинскому политическому классу. В своих выступлениях он ставил под сомнение легитимность Владимира Зеленского, называл восточные регионы Украины "исторически российскими", распространял утверждение о существовании американских биолабораторий на территории страны и подчеркивал, что защита южной границы США должна быть важнее украинского вопроса. По его мнению, именно Зеленский блокирует возможность заключения потенциального мирного соглашения.
