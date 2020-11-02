В США застрелили звезду сериала «Поверхность»

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Светлана Шкурупий
На
юге США в штате Техас неизвестные убили 30-летнего актера Эдди Хэсселла,
который сыграл в сериале "Поверхность" и "Кости". Такую информацию предоставило
издание TMZ.
Знаменитость
стал жертвой преступников, которые пытались угнать его автомобиль, который был
припаркован возле дома его девушки. Трагедия произошла утром, 1 ноября. На
место происшествия сразу приехали сотрудники полиции, которые увидели актера с
огнестрельным ранением, истекающего кровью. Эдди Хэсселла забрали в больницу,
но врачам так и не удалось спасти ему жизнь.
Полиция
уже нашла автомобиль актера, а убийц все еще разыскивают.
Известно,
что Эдди Хэсселла сыграл в сериале "Поверхность", "Кости", а также он был
задействован в фильмах "2012", "Джобс", "Семейное дерево" и других.
Напомним,
популярного рэпера Эминемаугрожали убить в собственном доме.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что легендарный
рок-музыкант Оззи Осборн под действием наркотиков пытался убить свою
жену Шэрон, но она успела нажать "тревожную кнопку" и вызвать полицию.
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