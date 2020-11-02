kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 02.11.2020

BTC/USD

13530.85

ETH/USD

387.41

LTC/USD

54.57

НБУ 02.11.2020

USD/UAH

28.66

EUR/UAH

33.45

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир США В США застрелили звезду сериала «Поверхность»
commentss НОВОСТИ Все новости

В США застрелили звезду сериала «Поверхность»

Его застрелили во время угона его автомобиля

сегодня, 11:55
Автор:

Светлана Шкурупий

На юге США в штате Техас неизвестные убили 30-летнего актера Эдди Хэсселла, который сыграл в сериале "Поверхность" и "Кости". Такую информацию предоставило издание TMZ.

В США застрелили звезду сериала «Поверхность»

Twitter

Знаменитость стал жертвой преступников, которые пытались угнать его автомобиль, который был припаркован возле дома его девушки. Трагедия произошла утром, 1 ноября. На место происшествия сразу приехали сотрудники полиции, которые увидели актера с огнестрельным ранением, истекающего кровью. Эдди Хэсселла забрали в больницу, но врачам так и не удалось спасти ему жизнь.

Полиция уже нашла автомобиль актера, а убийц все еще разыскивают.

Известно, что Эдди Хэсселла сыграл в сериале "Поверхность", "Кости", а также он был задействован в фильмах "2012", "Джобс", "Семейное дерево" и других.

Напомним, популярного рэпера Эминемаугрожали убить в собственном доме.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что легендарный рок-музыкант Оззи Осборн под действием наркотиков пытался убить свою жену Шэрон, но она успела нажать "тревожную кнопку" и вызвать полицию.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ