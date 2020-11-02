В США застрелили звезду сериала «Поверхность»

На юге США в штате Техас неизвестные убили 30-летнего актера Эдди Хэсселла, который сыграл в сериале "Поверхность" и "Кости". Такую информацию предоставило издание TMZ.

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Знаменитость стал жертвой преступников, которые пытались угнать его автомобиль, который был припаркован возле дома его девушки. Трагедия произошла утром, 1 ноября. На место происшествия сразу приехали сотрудники полиции, которые увидели актера с огнестрельным ранением, истекающего кровью. Эдди Хэсселла забрали в больницу, но врачам так и не удалось спасти ему жизнь.

Полиция уже нашла автомобиль актера, а убийц все еще разыскивают.

Известно, что Эдди Хэсселла сыграл в сериале "Поверхность", "Кости", а также он был задействован в фильмах "2012", "Джобс", "Семейное дерево" и других.

Напомним, популярного рэпера Эминемаугрожали убить в собственном доме.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что легендарный рок-музыкант Оззи Осборн под действием наркотиков пытался убить свою жену Шэрон, но она успела нажать "тревожную кнопку" и вызвать полицию.

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