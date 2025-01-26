В США заявили, что хотят переименовать пролив Ла-Манш: Маск раскрыл «новое» название

Миллиардер и близкий соратник президента США Дональда Трампа Илон Маск отметился очередным скандальным твитом. На этот раз в соцсети "Х" он предложил переименовать пролив Ла-Манш, разделяющий Англию и Францию.

Переименования Ла-Манша

При этом Маск даже предложил новое название для пролива. По его мнению, его лучше всего назвать в честь первого президента США Джорджа Вашингтона – первого президента США.

И это еще не все эксцентричный миллиардер даже опубликовал карту Ла-Манша уже с новым названием – "Канал Джорджа Вашингтона".

"Новое название для пролива, разделяющего Англию и Францию", — подписал карту соратник Трампа.

При этом известно, что ранее Соединенные Штаты официально переименовали Мексиканский залив в залив Америки. Также самой высокой горе в Северной Америке Дэнили вернули имя Маккинли (в честь республиканца и 25-го президента США).

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в России решили последовать примеру США и предложили переименовать Черное море в Российское. Такая инициатива принадлежит депутату от КПРФ из Саратова. Впрочем, руководство партии не поддержало подобную инициативу. В частности, как заявил пресс-секретарь КПРФ Александр Ющенко, предложение переименовать Черное море является личной инициативой депутата из Саратова и не рассматривается на серьезном уровне. По его словам, Черное море имеет глубинное историческое название, сформировавшееся на протяжении веков. Ющенко также отметил, что в случае обсуждения переименования морей более логичным выглядит изменение названия Азовского моря, поскольку оно является "внутренним морем России". Однако, по его словам, даже эта идея не рассматривается всерьез, поскольку историческое название Азовского моря связано с важными событиями прошлого.



