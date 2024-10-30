В США заявили, когда могут использовать ядерное оружие

Соединенные Штаты Америки обещают защищать Южную Корею всеми видами вооружений. Это распространяется и на ядерное орудие. Такое заявление сделал министр обороны США Ллойд Остин во время брифинга, сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию "РБК-Украина".



Ллойд Остин. Фото из открытых источников

"Сегодня я заверил министра обороны Южной Кореи Ким Йон Хена, что Соединенные Штаты остаются полностью привержены обороне Республики Корея, и наши обязательства по расширенному сдерживанию остаются железными", — подчеркнул Остин.

При этом министр оборонного ведомства отметил, что это обязательство подкреплено полным спектром американских сил и средств обороны "Обычной противоракетной обороны, ядерных и передовых неядерных сил и средств. Мы также вернулись к широкомасштабным учениям с нашими союзниками из Республики Корея. И это усиливает нашу общую готовность и оперативную совместимость", — пояснил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Соединенные Штаты не будут вводить новые ограничения на использование Украиной американского оружия, если Северная Корея вступит в войну на стороне России.

В Пентагоне отметили, что по данным НАТО, северокорейские военные подразделения были развернуты в Курской области РФ. "Это может быть признаком того, как Россия надеется компенсировать растущие потери на поле боя и продолжать добиваться медленных, постоянных успехов в восточной Украине", — говорится в сообщении.

В США оценили, что на территории России уже находятся 10 тысяч солдат из Северной Кореи, а не 3 тысячи, как сообщалось ранее.

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