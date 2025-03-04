В США заявили о "трагическом решении" Трампа для Украины

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Бывший посол США в России Майкл Макфол подверг критике решение Дональда Трампа остановить военную помощь Украине и назвал такой шаг американского лидера "трагическим" для Украины. По словам Макфола, это еще один пример ложной внешнеполитической стратегии Трампа.
Майкл Макфол. Фото из открытых источников
Экс-посол США Майкл Макфол на платформе Х прокомментировал приостановку военной помощи США Украине. По его словам, Трамп агрессивно действует против Украины, в то время как против РФ использует другую стратегию.
Недавно Майкл Макфол, опираясь на свой многолетний опыт работы с российской администрацией и самим Путиным, в комментарии для портала US News предупредил, что подход Трампа к переговорам с Россией не имеет смысла.
По его словам, Трамп совершил ошибку, выложив все свои карты на переговорах. Недавно вице-президент Джей Ди Венс и Трамп заявили, что Украина должна отказаться от части территории, не может вступить в НАТО, а американские солдаты не будут участвовать в возможной миротворческой миссии в Украине. Кроме того, администрация Трампа отметили, что часть войск, дислоцированных в Европе, вернется в США, а Киев должен будет вернуть деньги, предоставленные грантами для борьбы с российской агрессией.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как в США отреагировали на решение Трампа остановить помощь Украине.
Также "Комментарии" писали, что Марин Ле Пен с осуждением отнеслась к жестокому решению Трампа прекратить помощь Украине.
Новости