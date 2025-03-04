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В США заявили о "трагическом решении" Трампа для Украины

Трамп использует против Украины "палку", в то время как России дает "морковь".

4 марта 2025, 17:20
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Slava Kot

Бывший посол США в России Майкл Макфол подверг критике решение Дональда Трампа остановить военную помощь Украине и назвал такой шаг американского лидера "трагическим" для Украины. По словам Макфола, это еще один пример ложной внешнеполитической стратегии Трампа.

В США заявили о "трагическом решении" Трампа для Украины

Майкл Макфол. Фото из открытых источников

Экс-посол США Майкл Макфол на платформе Х прокомментировал приостановку военной помощи США Украине. По его словам, Трамп агрессивно действует против Украины, в то время как против РФ использует другую стратегию.

"Трамп только что прекратил военную помощь Украине, которую уже одобрил Конгресс США. Трагическое решение. Трамп использует палку против демократической Украины. Трамп дает только морковь для автократической имперской России. Это не сила. Это слабость", — написал Макфол.

Недавно Майкл Макфол, опираясь на свой многолетний опыт работы с российской администрацией и самим Путиным, в комментарии для портала US News предупредил, что подход Трампа к переговорам с Россией не имеет смысла.

"Если пойти им (Кремлю) на уступки, то они их заберут и будут просить больше", – утверждает американский дипломат.

По его словам, Трамп совершил ошибку, выложив все свои карты на переговорах. Недавно вице-президент Джей Ди Венс и Трамп заявили, что Украина должна отказаться от части территории, не может вступить в НАТО, а американские солдаты не будут участвовать в возможной миротворческой миссии в Украине. Кроме того, администрация Трампа отметили, что часть войск, дислоцированных в Европе, вернется в США, а Киев должен будет вернуть деньги, предоставленные грантами для борьбы с российской агрессией.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как в США отреагировали на решение Трампа остановить помощь Украине.

Также "Комментарии" писали, что Марин Ле Пен с осуждением отнеслась к жестокому решению Трампа прекратить помощь Украине.



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