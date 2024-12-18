В США заявили о завершении эпохи зависимости Европы от РФ: что произойдет в январе 2025-го

Вашингтон надеется, что окончание контракта на транзит российского газа через Украину станет мощным шагом к завершению эпохи зависимости Европы от российских энергоресурсов. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "Голосу Америки" сделал заместитель госсекретаря Джеффри Пайетт.

Российский газ. Фото: из открытых источников

Комментируя давление на Украину, чтобы она продлила контракт о транзите российского газа, Пайетт отметил, что "важно, что давление идет только от одной или двух стран, и сигнал от Еврокомиссии очень четкий".

Он приветствовал заявление еврокомиссара по вопросам энергетики Дэна Йоргенсена об отказе от российского газа и преданность новоназначенного еврокомиссара тому, чтобы поэтапно устранить зависимость в газовой, ядерной сферах и все формы зависимости от российских энергоресурсов, чтобы выйти на ноль поставок из России в 2027 году.

Пайетт подчеркнул, что не видит смысла продолжать соглашение, которое позволяло России много лет оказывать влияние на Украину.

"Торговля энергоресурсами, особенно газом, была основным вектором влияния России на украинскую экономику со времен обретения независимости. Так почему, ради Бога, кого-то может интересовать продолжение этих отношений?", – отметил заместитель госсекретаря.

Он также убежден, что в международном сообществе есть понимание необходимости отказаться от российских энергоресурсов.

Пайетт добавил, что США и союзники продолжат увеличивать санкции, чтобы и в дальнейшем ограничивать способность России использовать доходы от продажи энергоресурсов для войны.

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