В США заявили о завершении эпохи зависимости Европы от РФ: что произойдет в январе 2025-го

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Кравцев Сергей
Вашингтон надеется, что окончание контракта на транзит российского газа через Украину станет мощным шагом к завершению эпохи зависимости Европы от российских энергоресурсов. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "Голосу Америки" сделал заместитель госсекретаря Джеффри Пайетт.
Российский газ. Фото: из открытых источников
Комментируя давление на Украину, чтобы она продлила контракт о транзите российского газа, Пайетт отметил, что "важно, что давление идет только от одной или двух стран, и сигнал от Еврокомиссии очень четкий".
Он приветствовал заявление еврокомиссара по вопросам энергетики Дэна Йоргенсена об отказе от российского газа и преданность новоназначенного еврокомиссара тому, чтобы поэтапно устранить зависимость в газовой, ядерной сферах и все формы зависимости от российских энергоресурсов, чтобы выйти на ноль поставок из России в 2027 году.
Пайетт подчеркнул, что не видит смысла продолжать соглашение, которое позволяло России много лет оказывать влияние на Украину.
Он также убежден, что в международном сообществе есть понимание необходимости отказаться от российских энергоресурсов.
Пайетт добавил, что США и союзники продолжат увеличивать санкции, чтобы и в дальнейшем ограничивать способность России использовать доходы от продажи энергоресурсов для войны.
Читайте также на портале "Комментарии" — ведущие энергетические компании Центральной Европы обратились к главе ЕС Урсуле фон дер Ляйен с просьбой продлить сделку по транзиту российского газа через Украину. Это их последняя попытка обеспечить продолжение поставок из России. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание Politico.
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