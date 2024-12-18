logo

BTC/USD

98977.01

ETH/USD

3518.32

LTC/USD

104.27

USD/UAH

42.15

EUR/UAH

44.35

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США В США заявили о завершении эпохи зависимости Европы от РФ: что произойдет в январе 2025-го
commentss НОВОСТИ Все новости

В США заявили о завершении эпохи зависимости Европы от РФ: что произойдет в январе 2025-го

США высказались о транзите российского газа через Украину

18 декабря 2024, 11:02
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Вашингтон надеется, что окончание контракта на транзит российского газа через Украину станет мощным шагом к завершению эпохи зависимости Европы от российских энергоресурсов. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "Голосу Америки" сделал заместитель госсекретаря Джеффри Пайетт.

В США заявили о завершении эпохи зависимости Европы от РФ: что произойдет в январе 2025-го

Российский газ. Фото: из открытых источников

Комментируя давление на Украину, чтобы она продлила контракт о транзите российского газа, Пайетт отметил, что "важно, что давление идет только от одной или двух стран, и сигнал от Еврокомиссии очень четкий".

Он приветствовал заявление еврокомиссара по вопросам энергетики Дэна Йоргенсена об отказе от российского газа и преданность новоназначенного еврокомиссара тому, чтобы поэтапно устранить зависимость в газовой, ядерной сферах и все формы зависимости от российских энергоресурсов, чтобы выйти на ноль поставок из России в 2027 году.

Пайетт подчеркнул, что не видит смысла продолжать соглашение, которое позволяло России много лет оказывать влияние на Украину.

"Торговля энергоресурсами, особенно газом, была основным вектором влияния России на украинскую экономику со времен обретения независимости. Так почему, ради Бога, кого-то может интересовать продолжение этих отношений?", – отметил заместитель госсекретаря.

Он также убежден, что в международном сообществе есть понимание необходимости отказаться от российских энергоресурсов.

Пайетт добавил, что США и союзники продолжат увеличивать санкции, чтобы и в дальнейшем ограничивать способность России использовать доходы от продажи энергоресурсов для войны.

Читайте также на портале "Комментарии" — ведущие энергетические компании Центральной Европы обратились к главе ЕС Урсуле фон дер Ляйен с просьбой продлить сделку по транзиту российского газа через Украину. Это их последняя попытка обеспечить продолжение поставок из России. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание Politico.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости