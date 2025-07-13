В США заявили об очень положительных новостях для Украины: что готовит Трамп

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Slava Kot
Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что президент США Дональд Трамп во время специального заявления 14 июля объявит важные новости по Украине. По словам Грэма, российский диктатор Владимир Путин совершил "огромную ошибку", а США хотят закончить войну в Украине и могут пойти на санкции против РФ и новые поставки оружия Киеву.
Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников
Линдси Грэм в шоу Face the Nation на телеканале CBS News выступил с заявлением, в котором анонсировал возможные изменения политики администрации Трампа относительно войны в Украине.
По словам республиканца, Конгресс США находится на грани от введения новых санкций против России, которые станут самыми большими в истории. Грэм утверждает, что такой инструмент предоставит Трампу "настоящую кувалду" против таких нарушителей, как Китай, Индия и Бразилия, которые покупают дешевую российскую нефть и заставят их выбирать между экономикой США и помощью Путину.
Кроме того, Грэм заявил, что Украина в скором времени получит большое количество оружия, а для Путина наступят сложные времена.
По его словам, Трамп дал Путину шесть месяцев, чтобы сесть за стол переговоров, однако российский диктатор лишь усугубил атаки по Украине. Грэм отметил, что для российского диктатора двери возможностей скоро закроются, а Трамп может получить инструмент для окончания войны в Украине.
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