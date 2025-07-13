В США заявили об очень положительных новостях для Украины: что готовит Трамп

Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что президент США Дональд Трамп во время специального заявления 14 июля объявит важные новости по Украине. По словам Грэма, российский диктатор Владимир Путин совершил "огромную ошибку", а США хотят закончить войну в Украине и могут пойти на санкции против РФ и новые поставки оружия Киеву.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Линдси Грэм в шоу Face the Nation на телеканале CBS News выступил с заявлением, в котором анонсировал возможные изменения политики администрации Трампа относительно войны в Украине.

"Ждите завтрашнего заявления. Я не хочу опережать президента, но следите за новостями... Следите за планом, согласно которому Америка начнет продавать нашим европейским союзникам огромное количество оружия, которое может быть полезно для Украины. Путин рассчитывал, что мы устанем, и Европа тоже. Он совершил огромную ошибку", — заявил Грэм.

По словам республиканца, Конгресс США находится на грани от введения новых санкций против России, которые станут самыми большими в истории. Грэм утверждает, что такой инструмент предоставит Трампу "настоящую кувалду" против таких нарушителей, как Китай, Индия и Бразилия, которые покупают дешевую российскую нефть и заставят их выбирать между экономикой США и помощью Путину.

Кроме того, Грэм заявил, что Украина в скором времени получит большое количество оружия, а для Путина наступят сложные времена.

"Я ожидаю, что в ближайшие дни мы увидим рекордный поток оружия, чтобы помочь Украине защитить себя. Я ожидаю, что в ближайшие дни президент Трамп получит в свои руки инструмент тарифов и санкций, которых у него никогда раньше не было. Я ожидаю, что в ближайшие дни Европа предоставит большую поддержку усилиям по оказанию помощи Украине. Путин допустил здесь просчет", — заявил Грэм.

По его словам, Трамп дал Путину шесть месяцев, чтобы сесть за стол переговоров, однако российский диктатор лишь усугубил атаки по Украине. Грэм отметил, что для российского диктатора двери возможностей скоро закроются, а Трамп может получить инструмент для окончания войны в Украине.

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