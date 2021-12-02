logo

BTC/USD

56852.13

ETH/USD

4568.08

LTC/USD

204.16

USD/UAH

27.57

EUR/UAH

31.25

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США В США заявляют, что Путин способен начать кампанию против Украины в кратчайшие сроки
commentss НОВОСТИ Все новости

В США заявляют, что Путин способен начать кампанию против Украины в кратчайшие сроки

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что президент России Владимир Путин готов к вторжению в Украину

сегодня, 08:20
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Госсекретарь США Энтони Блинкен допустил, что президент РФ Путин может пойти на то, чтобы дать команду о вторжении российских войск в Украину. При этом он отметил, неизвестно, принято такое решение Путиным или нет. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на пресс-конференцию Энтони Блинкена.

В США заявляют, что Путин способен начать кампанию против Украины в кратчайшие сроки

Энтони Блинкен. Фото: aa.com.tr

Госсекретарь США отметил, что Россия не прекращает попыток подорвать ситуацию в Украине изнутри. Также её войска готовы начать военную операцию против Украины. Энтони Блинкен подчеркнул, что Кремлю удалось частично реализовать подобный сценарий в 2014 году. Итогом чего стала аннексия Крыма и оккупированная часть Донбасса.

Блинкен подчеркнул, спецслужбам США сегодня неизвестно принято ли решение в Кремле о том, что будет задействована широкомасштабная операция против Украины, но при этом точно известно, что, если подобное решение будет принято, то его стоит ожидать в кратчайшие сроки.

При этом Госсекретарь отметил, что несмотря на неопределенность с датой возможного вторжения союзники и партнеры Украины должны наперед просчитать все из возможных сценариев. Но прежде нужно сделать всё возможное, чтобы Путин отказался от своей идеи начать масштабную войну против Украины, нужно заставить его понять, что цена такого решения будет очень высокой.

Читайте также на портале "Комментарии" — Йенс Столтенберг и Энтони Блинкен обсудили угрозу российского вторжения в Украину. Российские войска могут пойти в наступление в любой момент. К этому должна быть готова не только Украина, но и ее союзники.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://twitter.com/StateDept/status/1466048384452673541
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!