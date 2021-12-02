В США заявляют, что Путин способен начать кампанию против Украины в кратчайшие сроки

Госсекретарь США Энтони Блинкен допустил, что президент РФ Путин может пойти на то, чтобы дать команду о вторжении российских войск в Украину. При этом он отметил, неизвестно, принято такое решение Путиным или нет. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на пресс-конференцию Энтони Блинкена.

Энтони Блинкен. Фото: aa.com.tr

Госсекретарь США отметил, что Россия не прекращает попыток подорвать ситуацию в Украине изнутри. Также её войска готовы начать военную операцию против Украины. Энтони Блинкен подчеркнул, что Кремлю удалось частично реализовать подобный сценарий в 2014 году. Итогом чего стала аннексия Крыма и оккупированная часть Донбасса.

Блинкен подчеркнул, спецслужбам США сегодня неизвестно принято ли решение в Кремле о том, что будет задействована широкомасштабная операция против Украины, но при этом точно известно, что, если подобное решение будет принято, то его стоит ожидать в кратчайшие сроки.

При этом Госсекретарь отметил, что несмотря на неопределенность с датой возможного вторжения союзники и партнеры Украины должны наперед просчитать все из возможных сценариев. Но прежде нужно сделать всё возможное, чтобы Путин отказался от своей идеи начать масштабную войну против Украины, нужно заставить его понять, что цена такого решения будет очень высокой.

Читайте также на портале "Комментарии" — Йенс Столтенберг и Энтони Блинкен обсудили угрозу российского вторжения в Украину. Российские войска могут пойти в наступление в любой момент. К этому должна быть готова не только Украина, но и ее союзники.





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