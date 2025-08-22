В США жестко обратились к Трампу из-за войны в Украине: озвучено принципиальное требование

Вторичные санкции и стабильная военная помощь Украине могут стать решающим инструментом для ослабления экономики России и завершения войны, считает бывший вице-президент США Майк Пенс.

В интервью телеканалу NewsNation Пенс призвал Сенат США как можно быстрее ввести вторичные ограничения против РФ, объясняя их эффективность в сочетании с военной поддержкой Украины.

"Если мы примем эти вторичные санкции, Владимир Путин поймет, что мы буквально можем уничтожить их экономику. Вместе со стабильной военной помощью Украине такая комбинация, по моему мнению, является лучшим путем к миру", — подчеркнул он.

По мнению Пенса, у президента США Дональда Трампа есть достаточный дипломатический опыт, чтобы вести жесткий, но конструктивный диалог:

"Трамп способен давить руки, оставаясь дружелюбным, но в то же время четко определять экономические последствия для противника, если тот не пойдет на уступки".

Бывший вице-президент также напомнил, что во время первой каденции Трампа Путин не рискнул нападать на Украину именно из-за силы, которую демонстрировала администрация США.

"Путин видел, как мы ликвидировали ИГИЛ и нейтрализовали иранского генерала Сулеймани. Это был четкий сигнал — мы не боимся применять силу", — подчеркнул Пенс.

Между тем госсекретарь США Марко Рубио убежден, что достижение мира возможно только из-за компромиссов обеих сторон, потому что нынешние позиции Киева и Москвы слишком далеки друг от друга. В свою очередь, глава дипломатии ЕС Кая Каллас подверг резкой критике поведение Кремля. Она заявила, что Путин лишь "насмехается" над призывами к миру со стороны Трампа, ведь Москва не демонстрирует никакого интереса к прекращению войны.

