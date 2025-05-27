В США жестко обратились к Трампу относительно Путина: этих действий от него требуют прямо сейчас

Сенатор-республиканец Чак Грассли обратился к президенту Дональду Трампу с призывом ввести санкции против России после очередного массированного удара дронами и ракетами, нанесенного Кремлем по Украине на выходных.

Дональд Трамп

"Мне надоело, что Путин убивает невинных людей. Президент Трамп, ПРИМЕНЯЙТЕ ДЕЙСТВИЯ, ХОТЯ БЫ САНКЦИИ", – написал Грассли в Твиттере.

Как сообщает Independent, Грассли уже ранее критиковал агрессивную политику кремлевского диктатора Владимира Путина и обвинял Россию в том, что она использует США в качестве "наивного игрока", продолжая наступление на Украину.

Его заявление прозвучало буквально через несколько часов после мощнейшей воздушной атаки России за все время войны.

Впрочем, как отмечает издание, Трамп, ранее утверждавший, что полномасштабного вторжения в Украину никогда бы не произошло, если бы он оставался у власти, в последнее время начал более резко высказываться о Путине. В частности, он обвинил российского лидера в потере связи с реальностью и подчеркнул, что "с ним что-то произошло".

"Он без всякой нужды убивает людей — и речь не только о военных. Ракеты и дроны летят в мирные украинские города без всякого оправдания", — написал Трамп в понедельник, словно забыв об продолжающихся с первых дней войны обстрелах гражданской инфраструктуры.

Трамп также предположил, что Путин намерен захватить не только часть, но и всю территорию Украины. Впрочем, по его словам, подобные действия приведут к краху России.

Известно, что Грассли, занимающий в настоящее время должность временного главы Сената, является последовательным критиком Путина. В прошлом месяце он уже призвал Трампа ввести "жесточайшие санкции" против российского президента.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в США заподозрили Трампа в безумии.



