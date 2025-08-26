В США жестко разнесли Трампа из-за войны в Украине и Путина: громкое заявление

После недавнего обыска в его доме бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон резко осудил подход президента Дональда Трампа к украинскому вопросу. Об этом сообщает Fox News. По его словам, политика Трампа отмечается "путаницей, поспешностью и беспорядком".

Фото: из открытых источников

"Переговоры Трампа, разваливающиеся в суматохе, спешке и отсутствии общего согласия между Украиной, Россией, несколькими европейскими странами и Америкой, вероятно, находятся на последнем дыхании — так же как и его кампания за Нобелевскую премию мира", — написал Болтон.

Он также утверждает, что попытка Трампа ускорить подписание мирного соглашения "неизбежно обречена".

Бывший советник назвал саммит с Путиным на Аляске 15 августа организованным в темпе, что "почти беспрецедентно в современной истории". Болтон подверг резкой критике внезапный поворот Трампа после встречи — отказ от новых санкций против России и отказ от требования прекращения огня в пользу "окончательного соглашения", назвав это примером "хаотической дипломатии".

Он также обратил внимание на внутренние противоречия в администрации, отметив, что Трамп призвал Украину нанести удар по территории России, несмотря на то, что Пентагон блокировал подобную операцию в Киеве.

По словам Болтона, такие союзники, как Индия, пострадали из-за введения новых американских пошлин в размере 50%, в то время как Россия и Китай остались без внимания. Он подытожил:

"За последние две с половиной недели его усилия, возможно, больше удалили нас от мира и справедливого урегулирования в Украине, чем когда-либо прежде".

Кроме того, Болтон раскритиковал Трампа за публикацию фотографии, где он указывает пальцем в грудь Путину, сравнив это с поведением вице-президента Ричарда Никсона во время знаменитых "кухонных дебатов" с Никитой Хрущевым.

"Непонятно, почему Трамп хочет, чтобы его сравнивали с единственным ушедшим в отставку из-за позора президентом", — добавил Болтон.

