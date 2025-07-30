В США жестко высказались о дополнительном времени для Путина

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Кравцев Сергей
Сенатор Конгресса США Ричард Блюменталь заявил о необходимости ускориться с голосованием законопроекта о санкциях, поскольку, по его словам, российский диктатор Владимир Путин "не заслуживает дополнительного времени". Как передает портал "Комментарии", такое заявление Блюменталь сделал в интервью общественному вещанию "Суспильне".
Конгресс США. Фото: из открытых источников
Блюменталь предлагает "воспользовавшись моментом", чтобы проголосовать за законопроект. По его словам, в Сенате насчитывается 85 сторонников, и при необходимости возможно набрать 90 голосов.
По мнению Блюменталя, голосование вполне достижимая и необходимая цель. Потому как именно сейчас наступает подходящее время для действия, не только из-за исполнительного приказа президента, но и из-за законодательной инициативы, чтобы показать единство между президентом и Конгрессом.
Блюменталь акцентировавл, что закононопроект о санкциях против России поможет "остановить войну", и "Путин должен это понять".
Отметим, президент США Дональд Трамп на борту президентского самолета Air Force One, которым он направляется из Шотландии в США, сообщил прессе, что 10-дневный срок ультиматума Путину начался "с сегодняшнего дня".
Он также отметил, что не получил никакого ответа от Путина.