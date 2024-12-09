У российского диктатора Владимира Путина есть устойчивая позиция по отношению к Украине. Поэтому новой администрации США не останется ничего другого, кроме того, чтобы ее просто сломать, передав Украине много высокотехнологичного оружия. Кроме того, придется существенно увеличить для России груз санкций. санкции в экономику РФ. Как сообщает портал "Комментарии", такое мнение в интервью "24 каналу" высказал конгрессмен-республиканец, член Комитета Палаты представителей США по вопросам Вооруженных сил Дон Бэйкон.

Джо Байден и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Так, конгрессмен оценил вероятность того, как новоизбранный президент США Дональд Трамп может заставить Путина согласиться на переговоры.

"Я думаю, мы должны конфисковывать их активы в Европе и США. Нам нужно остановить экспорт российских энергоносителей. А это значит, что США должны производить больше энергии. Все это вместе поможет сломать волю Путина. И это то, что мы должны сломать. Мы должны делать все это прямо сейчас. США должны ждать, пока президент Трамп придет к власти. борьбе. Это повлекло за собой тупик и привело к тому, что слишком много украинцев потеряли свои жизни", — отметил Бейкон.

Конгрессмен считает, что США должны рассмотреть все инструменты давления на Путина и сделать все, чтобы сломить его свободу.

Также Бэйкон ответил, может ли Дональд Трамп упразднить решение Джо Байдена разрешить удары по России.

Конгрессмен согласен со снятием ограничения президентом Байденом. Он должен сделать это еще год назад. Пока решение принято слишком поздно, но он все же сделал это.

Бейкон выразил надежду, что президент Трамп не снимет и не отменит это решение, позволяющее Украине избивать по военным целям, которые расположены в России. Например, с российских аэродромов наносят удары по украинским городам.

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