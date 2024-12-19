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В США зрители «забросали помидорами» пару ведущих: почему,

Гавайская телерадиокомпания отказалась от ШИ-ведущих из-за критики зрителей

сегодня, 14:31
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Черновалова Кристина

Гавайская телерадиокомпания The Garden Island прекратила сотрудничество с первыми в США ШИ-ведущими новостями Джеймсом и Роуз. Это произошло всего через два месяца после их дебюта, поскольку зрители оставили множество негативных отзывов из-за их манеры речи, ошибок и странного поведения.

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Как сообщает Futurism , цифровые репортеры не смогли понравиться аудитории. Вместо этого они запомнились своим однообразием и "безжизненным" подходом к подаче новостей. Например, Джеймс мог все равно спокойно рассказывать как о трагических событиях, так и о праздничных мероприятиях.

ШИ-ведущие, хоть и должны выглядеть современно и инновационно, быстро потеряли доверие зрителей. Их основные проблемы:

  • Монотонная речь. В голосах Джеймса и Роуз не хватало эмоций, из-за чего новости звучали неестественно.

  • Ошибки в произношении. Боты не могли правильно озвучить гавайские имена и даже простые слова, что раздражало местную аудиторию.

  • Удивительное поведение. Их неестественные жесты, отсутствие моргания глазами и "зависание" вызвали у людей дискомфорт.

Кроме того, зрителям не понравилась сама идея заменить живых ведущих работами. В социальных сетях, в частности в Instagram, видео с Джеймсом и Роузом получали преимущественно негативные отзывы.

Бывший работник компании, журналист Гатри Скраймгор, признался, что рад "уходу" ботов:

"Я не люблю болеть против коллег-репортеров, но признаюсь, я был рад их уходу. Я желаю Джеймсу и Роуз удачи в их будущих начинаниях – рынок труда сейчас непрост", – пошутил он.

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Источник: https://futurism.com/the-byte/newspaper-fires-two-ai-reporters-bizarre-behavior
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