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В страшном ДТП в Калифорнии погибли 15 человек

Несколько человек были выброшены из внедорожника, а другие "смогли выбраться из машины"

сегодня, 01:55
Автор:

Ольга Чародий

На юге американского штата Калифорния произошло ДТП, в результате которого погибли по меньшей мере 15 человек. Об этом сообщает издание USA Today.

В страшном ДТП в Калифорнии погибли 15 человек

ДТП в США (фото из открытых источников)

На данный момент известно, что столкнулись грузовик с гравием и внедорожник, в котором на момент аварии находились 27 человек.

В страшном ДТП в Калифорнии погибли 15 человек - фото 2

По  словам начальника управления дорожной патрульной службы Калифорнии Омара Уотсона, на месте происшествия погибли 12 человек, в том числе водитель внедорожника, и один скончался в больнице. Во внедорожнике были и дети, но все живы. Омар добавил, что возраст раненых колеблется от 16 до 55 лет, а возраст погибших – от 20 до 55 лет.

В страшном ДТП в Калифорнии погибли 15 человек - фото 3

Несколько человек были выброшены из внедорожника, а другие "смогли выбраться из машины", сказал Омар. По его словам, довольно старая модель Ford Expedition рассчитана только на шесть человек.  

В страшном ДТП в Калифорнии погибли 15 человек - фото 4


Напомним, страшная автокатастрофа случилась на трассе Киев-Чернигов, неподалеку от села Залесье. В результате происшествия погибли два человека. Один из них был военнослужащим, 23 февраля, на киевской трассе столкнулись сразу пять автомобилей. Сообщается, что водитель Volkswagen Polo ехал в крайней левой полосе в направлении города Чернигов. В один момент он не смог справиться с управлением, видимо, из-за скользкой дороги, и вылетел на полосу встречного движения. В результате автомобиль врезался в прицеп грузовика MAN.

После этого Volkswagen Polo влетел в KIA Rio. Водитель последнего авто получил легкие повреждения, но отказался от госпитализации. Однако в этой машине находились еще трое несовершеннолетних. Их госпитализировали с различными травмами. KIA в свою очередь врезалось в Toyota Auris. Сообщается, что водитель не пострадал.



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Источник: https://eu.usatoday.com/story/news/nation/2021/03/02/imperial-county-crash-multiple-dead-southern-california-reports/6885406002/
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