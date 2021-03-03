В страшном ДТП в Калифорнии погибли 15 человек

На юге американского штата Калифорния произошло ДТП, в результате которого погибли по меньшей мере 15 человек. Об этом сообщает издание USA Today.

ДТП в США (фото из открытых источников)

На данный момент известно, что столкнулись грузовик с гравием и внедорожник, в котором на момент аварии находились 27 человек.





По словам начальника управления дорожной патрульной службы Калифорнии Омара Уотсона, на месте происшествия погибли 12 человек, в том числе водитель внедорожника, и один скончался в больнице. Во внедорожнике были и дети, но все живы. Омар добавил, что возраст раненых колеблется от 16 до 55 лет, а возраст погибших – от 20 до 55 лет.





Несколько человек были выброшены из внедорожника, а другие "смогли выбраться из машины", сказал Омар. По его словам, довольно старая модель Ford Expedition рассчитана только на шесть человек.









Напомним, страшная автокатастрофа случилась на трассе Киев-Чернигов, неподалеку от села Залесье. В результате происшествия погибли два человека. Один из них был военнослужащим, 23 февраля, на киевской трассе столкнулись сразу пять автомобилей. Сообщается, что водитель Volkswagen Polo ехал в крайней левой полосе в направлении города Чернигов. В один момент он не смог справиться с управлением, видимо, из-за скользкой дороги, и вылетел на полосу встречного движения. В результате автомобиль врезался в прицеп грузовика MAN.

После этого Volkswagen Polo влетел в KIA Rio. Водитель последнего авто получил легкие повреждения, но отказался от госпитализации. Однако в этой машине находились еще трое несовершеннолетних. Их госпитализировали с различными травмами. KIA в свою очередь врезалось в Toyota Auris. Сообщается, что водитель не пострадал.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!