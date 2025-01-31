В субботу Трамп ударит по Канаде и Мексике: что угрожает двум странам

Президент США Дональд Трамп заявил, что выполнит свою угрозу ввести 25% пошлины на импорт из Канады и Мексики 1 февраля, ссылаясь на поток фентанила и крупный торговый дефицит среди причин своего решения. Об этом пишет Bloomberg.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

"Мы объявим о введении тарифов на Канаду и Мексику по нескольким причинам", — сказал Трамп журналистам в четверг в Овальном кабинете, подписывая исполнительные постановления в ответ на смертельное столкновение самолета. "Номер один — это люди, так ужасно и так много хлынувшие в нашу страну. Номер два – это наркотики, фентанил и все остальное, что пришло в страну. Третье – это огромные субсидии, которые мы предоставляем Канаде и Мексике в форме дефицита", – сказал он.

После комментариев фьючерсы на нефть West Texas Intermediate поднялись выше 73 долларов за баррель. Доллар США перечеркнул предварительные потери, достигнув максимума дня после замечаний, в то время как канадский доллар и мексиканский песо упали. Казначейские облигации США снизили свои доходы.

Трамп указал, что 25% ставка может представлять собой минимальный уровень, сказав, что уровни тарифов "со временем могут повышаться, а могут и не повышаться".

Но президент США предположил, что он все еще рассматривает возможность уволить один значительный импорт — нефть. Трамп сказал, что примет решение уже вечером четверга, основываясь на цене нефти.

"Нам не нужны продукты, которые есть у них", — добавил Трамп, имея в виду основной импорт из Канады.

Этот шаг Трампа с нетерпением ожидали рынки, а также мировые деловые и политические лидеры, которые тщательно проверяли его слова и действия, чтобы выявить какие-либо признаки того, выполнит ли президент США свои угрозы сбора или использует их в качестве отправной точки для переговоров по торговле.

Трамп также отметил, что продолжит введение пошлин против Китая. Он не уточнил сумму сбора, хотя ранее говорил, что он составит 10%. Трамп заявил, что Пекин не выполнил обещаний по предотвращению поступления фентанила и химикатов, используемых для производства смертоносных наркотиков, в США.

"По Китаю я также думаю о чем-то, поскольку они посылают фентанил в нашу страну, и поэтому они вызывают сотни тысяч смертей", — сказал Трамп в четверг. "Поэтому Китай также будет платить пошлину за это, и мы сейчас это делаем".

Напомним, портал "Комментарии" писал, президент США Дональд Трамп снова заявил, что странам БРИКС грозят 100% пошлины. Это произойдет, если объединение создаст свою валюту. Как передает портал "Комментарии", свою позицию новый президент США обнародовал на своем посту в соцсети Truth Social.