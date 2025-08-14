В Трампа направили последний сигнал Путину перед саммитом на Аляске: о чем идет речь

Рубрики
Президент США Дональд Трамп выступает против усиления или введения новых санкций против России, предпочитая дипломатические методы для завершения войны РФ против Украины. Об этом заявила представитель Белого дома Кэролайн Левитт в эфире телеканала Fox News накануне запланированной встречи Путина и Трампа на Аляске.
Кэролайн Левитт (фото из открытых источников)
Левитт подчеркнула, что одним из ключевых преимуществ переговорного стиля Дональда Трампа является способность не раскрывать свои возможные шаги, сохраняя при этом широкий набор инструментов для действий в случае необходимости.
В то же время Левитт подчеркнула, что дипломатический подход остается приоритетным методом президента, и именно это послужило основанием для его согласия по просьбе российского лидера провести личные переговоры.
Комментируя предстоящую встречу между Трампом и Путиным, спикера призвала оценить результаты, достигнутые за последние семь месяцев. По ее словам, Трамп получил в наследство от Джо Байдена жестокую войну, унесшую жизни миллионов людей в России и Украине, но благодаря его стремлению остановить конфликт стороны начали прямой дипломатический диалог.
Она добавила, что уже прошел обмен военнопленными между Украиной и Россией, а также обсуждались другие гуманитарные вопросы.
По словам Левитт, дальнейшие действия после переговоров на Аляске будут зависеть от президента, и именно это одна из причин его визита.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что с встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным может стать поворотным моментом в вопросе войны в Украине. Как пишет Axios, три советника, готовящих саммит, убеждены — Трамп настроен серьезно и не блефует.
По словам американских чиновников, Трамп сегодня — "более решительный и более откровенный, чем когда-либо". Ответственность сейчас на Путине: либо соглашается, либо показывает конкретные шаги к деэскалации. Axios называет три возможных сценария саммита: Прекращение огня. Это станет первым реальным прорывом через два года войны и откроет путь к полноценным переговорам. Жесткая позиция Путина. Если он не уступит, Трамп может ужесточить санкции и поддержку Украины.