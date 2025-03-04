В Трампа призвали американцев заводить кур-несушек на фоне яичного кризиса в США

Недавно назначенная Трампом министерша сельского хозяйства США Брук Роллинз дала необычный совет американцам на фоне яичного кризиса в Штатах. Она призвала американцев разочарованных в ценах на яйца заводить кур-несушек.

Яичный кризис в США. Фото из открытых источников

Брук Роллинз в эфире программы Fox & Friends Weekend поставила себя в пример и заявила, что американцы могут выращивать кур, чтобы получить яйца, которые в США находятся в дефиците и быстро выросли в цене.

"Я считаю, что в этом есть и положительная сторона. У меня тоже есть куры на заднем дворе. Люди оглядываются вокруг и думают: "Вау, возможно, я тоже могу завести курицу в своем дворе". И это здорово", — сказала Роллинз.

Недавно она также объясняла свой план с пяти частей по снижению цен на яйца, где указала, что "мы также хотим облегчить семьям разведение кур во дворе".

В последние недели цены на яйца в США достигли рекордных значений, в некоторых штатах упаковка из 12 яиц стоит 10 долларов или выше. Яичный кризис в США и скачки цен объясняются вспышками птичьего гриппа, которые убили миллионы кур и заставили фермеров убить еще миллионы, чтобы остановить распространение инфекции. Чтобы компенсировать дефицит, США импортирует из Турции сотни миллионов яиц.

В прошлом году яйца в США стоили около 3,6 доллара за дюжину, однако в январе 2025 года их средняя цена выросла до рекордных 4,95 доллара.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США паника из-за яиц, а Трамп не выполнил очередное обещание о снижении цен после прихода в Белый дом.

Также "Комментарии" писали, что яйца в США стали настолько ценными, что грабители прямо из авто украли 100 тысяч яиц.