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В Трампа призвали оказать давление на Россию: на что Москва не соглашается

Кит Келлог считает, что Россию можно принудить к переговорам благодаря давлению.

сегодня, 15:41
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Автор:
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Slava Kot

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что Россию нужно заставить пойти на переговоры, поэтому необходимо продолжать на нее давление.

В Трампа призвали оказать давление на Россию: на что Москва не соглашается

Кит Келлог. Фото из открытых источников

Кит Келлог рассказал, что Соединенные Штаты получили условия от Украины по видению окончания войны, однако Россия не предоставила подобный список.

"Мы получили список условий от Киева, и мы должны получить их от Москвы", – сказал Келлог.

По его словам, США ожидали возможность переговоров между Украиной и Россией в Ватикане, однако в Кремле отклонили это предложение. Келлог считает, что Россию нужно заставить пойти на переговоры через постоянное давление.

"Мы хотели бы провести встречу в Ватикане, но россияне этого не хотели. На Россию необходимо оказывать постоянное давление, чтобы заставить ее к переговорам", — добавил Келлог.

Президент США Дональд Трамп заявил, что одной из возможных переговорных площадок может стать Ватикан. Однако эту идею отвергли в России. Как пояснил глава МИД РФ Сергей Лавров, Ватикан не подходит для переговоров между двумя православными странами, поскольку считается католической площадкой.

Вместо Ватикана российские СМИ указывают пять других стран, которые могли бы стать местом переговоров между Украиной и Россией: Турция, ОАЭ, Саудовская Аравия, Оман и Катар.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Сергей Лавров попытался объяснить риторику президента США Дональда Трампа по поводу российского диктатора Владимира Путина.

Также "Комментарии" писали о Келлоге, который заявил, что США и Украина якобы согласились на территориальные требования РФ.



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Источник: https://x.com/clashreport/status/1927331241184878951
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