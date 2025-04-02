В Трампа прокомментировали увольнение Маска

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Лиля Воробьева
В Белом доме резко отреагировали на сообщения СМИ об увольнении американского бизнесмена Илона Маска с должности помощника президента США по управлению.
Илон Маск (фото из открытых источников)
Как сообщают "Комментарии" со ссылкой на пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в соцсети Х, информация об отставке Маска неправдива.
Она опровергла слухи о том, что Маск в ближайшее время покинет свой пост, и подверг резкой критике публикацию издания Politico. По ее словам, материал, в котором утверждается, что бизнесмен вскоре покинет пост главы Департамента эффективности государственного управления (DOGE), является "мусором".
Пресс-секретарь подчеркнула, что как Маск, так и президент США Дональд Трамп публично заявляли: предприниматель отойдет от своей государственной роли только после завершения "его невероятной работы в DOGE".
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп выгонит Маска из Белого дома . Президент США Дональд Трамп сообщил приближенным, что миллиардер Илон Маск скоро уйдет с поста в Белом доме, пишет издание Politico со ссылкой на источники.По информации источника, американский президент доволен деятельностью Илона Маска.
Как известно, 1 апреля Дональд Трамп допустил возвращение Илона Маска в бизнес по истечении срока работы в должности главы Департамента эффективности госуправления, который составляет 130 дней. При этом Трамп сказал, что будет удерживать Маска на работе в правительстве столько, сколько сможет.
Один из источников издания сказал, что Маск, вероятнее всего, сохранит за собой неофициальную роль советника и продолжит время от времени появляться на территории Белого дома.
Другой же источник предостерег тех, кто полагает, что Маск полностью исчезнет с орбиты Трампа. По его мнению, они "обманывают себя".
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