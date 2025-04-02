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В Трампа прокомментировали увольнение Маска

Politico написало, что президент США Дональд Трамп сказал своим помощникам и министрам об отставке.

2 апреля 2025, 22:15
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Лиля Воробьева

В Белом доме резко отреагировали на сообщения СМИ об увольнении американского бизнесмена Илона Маска с должности помощника президента США по управлению.

В Трампа прокомментировали увольнение Маска

Илон Маск (фото из открытых источников)

Как сообщают "Комментарии" со ссылкой на пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в соцсети Х, информация об отставке Маска неправдива.

Она опровергла слухи о том, что Маск в ближайшее время покинет свой пост, и подверг резкой критике публикацию издания Politico. По ее словам, материал, в котором утверждается, что бизнесмен вскоре покинет пост главы Департамента эффективности государственного управления (DOGE), является "мусором".

Пресс-секретарь подчеркнула, что как Маск, так и президент США Дональд Трамп публично заявляли: предприниматель отойдет от своей государственной роли только после завершения "его невероятной работы в DOGE".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп выгонит Маска из Белого дома . Президент США Дональд Трамп сообщил приближенным, что миллиардер Илон Маск скоро уйдет с поста в Белом доме, пишет издание Politico со ссылкой на источники.

По информации источника, американский президент доволен деятельностью Илона Маска.

"Однако решение принято на фоне того, что технологический магнат все больше становится политической обузой", — сообщил собеседник Politico.

Как известно, 1 апреля Дональд Трамп допустил возвращение Илона Маска в бизнес по истечении срока работы в должности главы Департамента эффективности госуправления, который составляет 130 дней. При этом Трамп сказал, что будет удерживать Маска на работе в правительстве столько, сколько сможет.

Один из источников издания сказал, что Маск, вероятнее всего, сохранит за собой неофициальную роль советника и продолжит время от времени появляться на территории Белого дома.

Другой же источник предостерег тех, кто полагает, что Маск полностью исчезнет с орбиты Трампа. По его мнению, они "обманывают себя".




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Источник: https://x.com/PressSec/status/1907476290438901863
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