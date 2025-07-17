В Трампа рассказали, что будет после окончания 50-дневного его ультиматума для России

Соединенные Штаты предупредили, что в случае недостижения прекращения огня в Украине в течение 50 дней Россия предстанет перед жесткими экономическими последствиями. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Кэролайн Левитт (фото из открытых источников)

"Если в Украине не будет достигнуто прекращение огня в течение 50 дней, Россия столкнется с очень высокими тарифами и вторичными санкциями", — подчеркнула она.

Левитт уточнила, что санкции коснутся также стран, продолжающих покупать нефть у России.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, почему Трамп дал Путину 50 дней . Украинский дипломат и политик Роман Бессмертный считает, что ультиматум президента США Дональда Трампа, давшего российскому диктатору Владимиру Путину 50 дней для прекращения огня в Украине, является "инструментом для создания всеобщей истерии". Об этом он заявил в интервью Oboz.ua.

Бессмертный объяснил, что эти 50 дней совпадают с периодом каникул Конгресса США. По его словам, именно столько времени нужно, чтобы Палата представителей снова собралась на работу. Дипломат считает, что Трамп этим воспользовался, чтобы временно притормозить процесс.

"Почему? Потому что речь идет о санкционном законе, который сейчас активно обсуждается", — отметил он. По словам Бессмертного, мнения вокруг этого законопроекта кардинально отличаются: "Один лагерь кричит, что это фактически две ядерные войны одновременно, причем не только для России, потому что это затрагивает и Китай, и Индию. А другие говорят: ну и что? Напишут цифры, помахают бумагой — а реализация? Это все условно".

По его мнению, Трамп использует эту тему скорее как инструмент информационного давления: "Кулялки для прессы". Дипломат также прокомментировал информацию о предполагаемом разговоре Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским по поводу ударов по Москве. Он назвал это "проверкой".

