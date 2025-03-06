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В Трампа рассказали, что используют США для давления на Россию и Украину

Келлог уточнил, что Россию пытаются надавить с помощью конфискации активов

6 марта 2025, 19:20
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Лиля Воробьева

Соединенные Штаты сейчас оказывают активное давление на Россию и Украину, стремясь вовлечь обе стороны в переговорный процесс. Для этого Вашингтон использует подход, совмещающий стимулы и жесткие меры.

В Трампа рассказали, что используют США для давления на Россию и Украину

Кот Келлог (фото из открытых источников)

Об этом заявил специальный представитель президента США по Украине и России Кит Келлог во время выступления на мероприятии Совета по международным отношениям.

"Сейчас наблюдаются срочные усилия администрации Трампа, направленные на то, чтобы привлечь обе стороны к переговорам и достичь мирного урегулирования. Это предусматривает применение как давления, так и поощрений в отношении каждой из сторон. Администрация (Трампа, – ред.) ныне принимает активные меры для влияния как на Россию, так и," отметил Российский союз.

По его словам, на Россию оказывают давление из-за конфискации активов, которые могут быть использованы для восстановления и перевооружения Украины, а также из-за введения жестких санкций, направленных против энергетического сектора страны. Такие меры, как пояснил Келлог, направлены на то, чтобы заставить Россию согласиться на мирное соглашение.

Относительно Украины он уточнил, что важным фактором влияния является соглашение в сфере добычи полезных ископаемых.

"Больше глобально это соглашение (применительно к полезным ископаемым, – ред.) предусматривает сотрудничество между США и Украиной, что будет способствовать укреплению архитектуры безопасности Украины в долгосрочной перспективе. Если США имеют экономический интерес в Украине, это означает и наличие прямого интереса в защите своих инвестиций, что, фактически, может служить гарантией безопасности для Украины", –.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что президент США Дональд Трамп , вероятно, имеет собственное видение отношений с Россией, что может негативно повлиять на Украину, заявил в эфире 24 канала директор Центра международных исследований Владимир Дубовик.

По его словам, Трамп давно стремится наладить отношения с Кремлем, и для этого он может пойти на серьезные уступки, в частности, за счет украинских интересов.

"Он давно мечтал сблизиться с Россией. А как можно сейчас сблизиться с Россией, когда идет эта полномасштабная агрессия России против Украины? Только за счет сдачи Украины и игнорирования украинских интересов", – сказал Владимир Дубовик.



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Источник: https://www.youtube.com/live/ORFojAmPwME
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