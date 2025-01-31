В Трампа рассказали, как обманули Украину по поводу войны с Россией

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что финансирование Украины стало тупиком по вопросу окончания войны. По его словам, США обманули Украину в начале полномасштабного вторжения, когда дали надежду, что Киев сможет победить Россию и вернуться к границам 2014 года.
Государственный секретарь США Марко Рубио. Фото из открытых источников
Марк Рубио в интервью Sirius XM's The Megyn Kelly Show рассказал о необходимости закончить войну. По его словам, финансирование Украины стало ошибкой, и Соединенные Штаты обманули идеей, что Украина могла победить Россию.
По его словам, украинская энергетика полностью уничтожена и за ее восстановление кому-то придется платить. Кроме того, значительная часть населения страны уехало и больше никогда не вернется, поэтому Рубио настаивает на необходимости закончить войну. По его словам, Трамп считает, что Россия и Украина должны пойти на определенные уступки.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о двух условиях во время переговоров, за которые россияне будут сражаться до конца.
Также "Комментарии" писали о том, почему речь нового госсека Марко Рубио стала знаковой. Что нужно знать о новой внешней политике Трампа.
Новости