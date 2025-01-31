В Трампа рассказали, как обманули Украину по поводу войны с Россией

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что финансирование Украины стало тупиком по вопросу окончания войны. По его словам, США обманули Украину в начале полномасштабного вторжения, когда дали надежду, что Киев сможет победить Россию и вернуться к границам 2014 года.

Государственный секретарь США Марко Рубио. Фото из открытых источников

Марк Рубио в интервью Sirius XM's The Megyn Kelly Show рассказал о необходимости закончить войну. По его словам, финансирование Украины стало ошибкой, и Соединенные Штаты обманули идеей, что Украина могла победить Россию.

"Этот конфликт нужно остановить. Здесь был обман: нам удалось как-то убедить людей, что Украина могла победить и уничтожить Россию и вернуться к тому времени, которое было в 2012 или 2014 – до того, как россияне забрали Крым. В результате все, о чем они просят последние полтора года – финансировать безвыгодную ситуацию, зашедшую в тупик", — указывает Рубио.

По его словам, украинская энергетика полностью уничтожена и за ее восстановление кому-то придется платить. Кроме того, значительная часть населения страны уехало и больше никогда не вернется, поэтому Рубио настаивает на необходимости закончить войну. По его словам, Трамп считает, что Россия и Украина должны пойти на определенные уступки.

"С точки зрения президента этот затянутый конфликт нужно заканчивать, и на переговорах обе стороны конфликта должны чем-то уступить", — добавил госсекретарь США.

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