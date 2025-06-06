В Трампа решили пойти против Сената, чтобы снова угодить Путину: что известно

Администрация президента США Дональда Трампа ведет закрытые переговоры с сенаторами по ослаблению законопроекта о санкциях против России, инициированного сенатором Линдси Грэмом. Законопроект предусматривает введение 500%-й пошлины на импорт из стран, поддерживающих торговые отношения с Россией, а также санкции против ключевых российских чиновников и секторов экономики.

Дональд Трамп. Фото: СNN

Белый дом стремится изменить формулировку законопроекта с обязательного "должен" на мягче "может", что позволит президенту иметь больше свободы действий в вопросах внешней политики. Эти изменения могут снизить эффективность документа, но дают администрации Трампа больше контроля над санкциями.

Законопроект получил широкую поддержку в Сенате, но для его вступления в силу необходима поддержка президента. Если Трамп не поддержит законопроект, это может привести к политическому конфликту, поскольку у него достаточно голосов для преодоления вето.

Тем не менее некоторые сенаторы, такие как Ричард Блюментал, подтвердили, что диалог с Белым домом продолжается, хотя детали переговоров остаются неизвестными. В то же время высокопоставленные чиновники НАТО выражают обеспокоенность по поводу возможного ослабления санкций, поскольку это может повлиять на поддержку Украины.

В целом ситуация вокруг законопроекта о санкциях против России остается напряженной, и дальнейшее развитие событий будет зависеть от результатов переговоров между Белым домом и Сенатом.

Портал "Комментарии" уже писал, что президент США Дональд Трамп избегает прямого ответа на вопрос о возможном усилении давления на Россию для прекращения войны в Украине. Во время встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцом в Белом доме, когда журналисты спросили его о готовности ужесточить санкции против Кремля, Трамп решил не отвечать прямо.