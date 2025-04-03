России и Украине необходимо прийти к согласию, поскольку ни одна сторона не получит желаемого, заявил специальный посланник президента США Кит Келлог.

США ищут компромисс. Фото из открытых источников

Спецпредставитель заявил, что Дональд Трамп может заняться российскими активами, если не удастся заключить мир.

"Вы говорите о российских суверенных активах, это $300 млрд. Можно было бы заняться ими. Посмотрите на теневой флот: это флот, который перевозит большую часть транспортируемой по всему миру незаконной нефти. 70% российской нефти идет по Балтике. но на самом деле это можно прекратить", – сказал Кит Келлог.

Он отметил, что Трамп аналогично поступил из КНДР в свой первый президентский срок, когда остановил северокорейский уголь, направлявшийся в Китай.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российская армия активизировала применение авиации на Покровском направлении, рассказал офицер ВСУ с позывным "Алекс". "На Покровском направлении остается высокая активность вражеской тактической авиации. Например, за день в зоне ответственности только одной бригады украинские военные фиксируют применение около 10 КАБов", — рассказал он. Офицер ВСУ отметил, что, конечно, есть определенная погрешность, поскольку не все падающее с неба то есть КАБом.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что глава Российского фонда прямых инвестиций, член переговорной делегации Кремля по Украине Кирилл Дмитриев оказался собственником недвижимости стоимостью 7,5 млрд рублей. По данным Фонда по борьбе с коррупцией, чиновнику принадлежат вилла и квартира на мысе Антиб во Франции, а также квартира в Куршевеле. Их общая стоимость – 16 млн евро или 1,5 млрд рублей. Формально эти активы записаны на компании Veles Property и Rocket Holdings. Последнюю 2018 основал на тот момент 70-летний отец главы РФПИ — член-корреспондент Национальной академии наук Украины Александр Дмитриев.