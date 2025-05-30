В Трампе сделали заявление о новом раунде переговоров Украины и РФ

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Лиля Воробьева
Соединенные Штаты Америки ожидают, что Россия и Украина проведут очередной раунд прямых переговоров на следующей неделе. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт во время брифинга.
Кэролайн Левитт (фото из открытых источников)
При этом она отметила, что пока неизвестно, примет ли участие во встрече американский представитель.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин боится Трампа . В понимании россиян мир – это капитуляция украинцев. При этом РФ пока не решается полностью прекратить переговорный трек, подчеркнул эксперт Ивас Усс.
По словам эксперта, Россия якобы не отказывается от переговоров о мире, но вместе с тем настаивает на проведении выборов в Украине до подписания мирного соглашения. Украина же требует усиления санкций в ответ на нежелание РФ договариваться о мире, отметил он.
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