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В Трампе сделали заявление о новом раунде переговоров Украины и РФ

Пока неизвестно, появится ли на встрече американский представитель.

сегодня, 00:31
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Лиля Воробьева

Соединенные Штаты Америки ожидают, что Россия и Украина проведут очередной раунд прямых переговоров на следующей неделе. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт во время брифинга.

В Трампе сделали заявление о новом раунде переговоров Украины и РФ

Кэролайн Левитт (фото из открытых источников)

"Мы надеемся, что Россия и Украина примут участие в прямых переговорах и обсуждениях на следующей неделе в Стамбуле. И мы верим, что эта встреча состоится. Это встреча, которую президент Трамп поддерживал — чтобы эти две стороны встретились и проводили прямые переговоры. [...] Надеемся, на следующей неделе будет прогресс по этому делу".

При этом она отметила, что пока неизвестно, примет ли участие во встрече американский представитель.

"Мы сообщим, если у президента будут планы отправить своего представителя", – добавила пресс-секретарь.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин боится Трампа . В понимании россиян мир – это капитуляция украинцев. При этом РФ пока не решается полностью прекратить переговорный трек, подчеркнул эксперт Ивас Усс.

"Стратегия россиян сводится к затягиванию времени. Это было хорошо видно, когда возобновились переговоры в Турции. Чтобы не выходить из переговоров, но не продвигаться в них, россияне заявляют, что украинские власти якобы нелегитимны. встречаться с ним. Вместо этого Путин встретится с Дональдом Трампом или Си Цзиньпином", — отметил Ивас Усс.

По словам эксперта, Россия якобы не отказывается от переговоров о мире, но вместе с тем настаивает на проведении выборов в Украине до подписания мирного соглашения. Украина же требует усиления санкций в ответ на нежелание РФ договариваться о мире, отметил он.



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