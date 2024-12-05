В Украине анонсировали неожиданные решения от Трампа: детали

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Ткачик Олеся
Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак вместе с делегацией находится в Соединенных Штатах, где запланированы встречи с советниками новоизбранного президента Дональда Трампа. Как отметил советник главы ОПУ Михаил Подоляк в комментарии для 24 канала, администрация Трампа только формируется, поэтому ее официальная позиция по поводу войны в Украине пока не определена.
Дональд Трамп
По его словам, окружение Трампа сейчас только начинает изучать ситуацию. Он подчеркнул, что Киев сейчас ведет как формальные, так и неформальные переговоры с тем, чтобы донести мотивы Украины в войне.
При этом Подоляк убежден, что заявления, звучавшие во время избирательной кампании Трампа, являются частью публичной риторики, а не официальной стратегией 47 президента США.
Подоляк заявил, что мир со страной-агрессором невозможен. Мероприятие должно учитывать, что позиция Украины должна быть центральной в любых переговорах, добавил он. Для этого нужно усилить давление на Россию и изменить отношение стран Глобального Юга. Подоляк добавил, что провокативные заявления только стимулируют Россию к агрессии.
Он также отметил, что Украина активно работает с европейскими партнерами по созданию общего лобби, которое будет поддерживать украинскую позицию. Советник главы офиса ОП подчеркнул, что переговоры с Трампом должны проходить на уровне президентов.
Несмотря на пессимистические прогнозы по Трампу, советник главы ОП считает, что его администрация может принять неожиданные решения, направленные на возвращение лидерских позиций США в мире.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , кто помогает РФ вести войну, и это не Китай и КНДР.
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