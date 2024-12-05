В Украине анонсировали неожиданные решения от Трампа: детали

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак вместе с делегацией находится в Соединенных Штатах, где запланированы встречи с советниками новоизбранного президента Дональда Трампа. Как отметил советник главы ОПУ Михаил Подоляк в комментарии для 24 канала, администрация Трампа только формируется, поэтому ее официальная позиция по поводу войны в Украине пока не определена.

Дональд Трамп

По его словам, окружение Трампа сейчас только начинает изучать ситуацию. Он подчеркнул, что Киев сейчас ведет как формальные, так и неформальные переговоры с тем, чтобы донести мотивы Украины в войне.

При этом Подоляк убежден, что заявления, звучавшие во время избирательной кампании Трампа, являются частью публичной риторики, а не официальной стратегией 47 президента США.

"Я не считаю, что это будет план Путина, как сегодня говорят в западных СМИ. Там почему очень депрессивные тексты, в которых пишут, что мы якобы готовы капитулировать", — подчеркнул советник главы ОПУ.

Подоляк заявил, что мир со страной-агрессором невозможен. Мероприятие должно учитывать, что позиция Украины должна быть центральной в любых переговорах, добавил он. Для этого нужно усилить давление на Россию и изменить отношение стран Глобального Юга. Подоляк добавил, что провокативные заявления только стимулируют Россию к агрессии.

Он также отметил, что Украина активно работает с европейскими партнерами по созданию общего лобби, которое будет поддерживать украинскую позицию. Советник главы офиса ОП подчеркнул, что переговоры с Трампом должны проходить на уровне президентов.

Российский диктатор уже осознал, что капитуляции Украины не будет. Но ему, прежде всего, важна капитуляция Европы и США. Это значит, что они должны добровольно отказаться от поддержки Украины, сдаться, потому что не выдерживают такую войну", — считает Подоляк.

Несмотря на пессимистические прогнозы по Трампу, советник главы ОП считает, что его администрация может принять неожиданные решения, направленные на возвращение лидерских позиций США в мире.

"Я считаю, что, несмотря на пессимизм относительно Трампа, для нас будут неожиданные решения. Почему? Потому что это попытка вернуть в глобальном политическом процессе свои лидерские функции. Трамп может сделать это, но ему нужны свои сценарные заготовки. Он не может играть в сценарий, где доминирует Россия, это очевидно", — подытожил Подоляк.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , кто помогает РФ вести войну, и это не Китай и КНДР.



