В Украине назвали лучшего друга-сенатора: как он уже помогает придушить Путина

Сенаторы республиканец Линдси Грэм и демократ Ричард Блументаль инициировали законопроект, предусматривающий введение первичных и вторичных санкций против России, если она не согласится на продолжительный мир с Украиной.

Линдси Грэм

"Санкции против России включают тарифы на страны, покупающие российские энергоносители и другие товары. Они жесткие по определенной причине", — отметили сенаторы в своем заявлении, пишет T he H ill.

Они также подчеркнули, что доминирующая позиция Сената США состоит в том, что Россия является агрессором, а ее война против Украины должна быть прекращена и невозможна в будущем.

При этом сенаторы полностью поддержали позицию президента Дональда Трампа, заявившего о том, что разочарован действиями РФ и ее диктатора Владимира Путина.

"Мы разделяем недовольство Дональда Трампа по поводу нежелания России согласиться на прекращение огня и поддерживаем его стремление достичь справедливого и длительного мира. В 1994 году, согласно Будапештскому меморандуму, Украина отказалась от около 1 700 ядерных боеголовок в обмен на гарантии суверенитета со стороны США, России и Великобритании. Однако это не остановило агрессию Москвы", – отмечается в заявлении сенаторов.

Они также напомнили, что Минские соглашения 2014 и 2015 годов, направленные на прекращение российского вторжения в Украину, не смогли предотвратить дальнейшую эскалацию. В 2022 году Россия снова начала широкомасштабную войну, приведшую к гибели сотен тысяч людей и миллионов вынужденных переселенцев.

На инициативу сенаторов отреагировал политолог Виктор Андрусив. В частности, он отметил, что самым большим другом Украины является Линдси Грэм. При этом он добавил, что все происходит по заранее спрогнозированному сценарию.

Его суть в том, что Дональд Трамп на первом этапе принуждает Украину и РФ к миру. Также он призывает Владимира Зеленского и Владимира Путина к проведению прямых переговоров. Вероятно, Трамп сможет договориться о какой-то встрече к лету этого года, впрочем, она будет бессодержательной.

"На этом Трамп перейдет к другим своим вопросам и снимет войну с повестки дня номер один. Мы будем продолжать получать помощь от США и воевать", – убежден Андрусив.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что инициативу Грэма и Блументаля поддержали 50 законодателей, которые также высказались за введение 500-процентной пошлины на товары из стран, закупающих российскую нефть, газ, уран и другие ресурсы, в случае отсутствия прогресса в прекращении войны.



