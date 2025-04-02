В Украине назвали лучшего друга-сенатора: как он уже помогает придушить Путина

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Ткачик Олеся
Сенаторы республиканец Линдси Грэм и демократ Ричард Блументаль инициировали законопроект, предусматривающий введение первичных и вторичных санкций против России, если она не согласится на продолжительный мир с Украиной.
Линдси Грэм
Они также подчеркнули, что доминирующая позиция Сената США состоит в том, что Россия является агрессором, а ее война против Украины должна быть прекращена и невозможна в будущем.
При этом сенаторы полностью поддержали позицию президента Дональда Трампа, заявившего о том, что разочарован действиями РФ и ее диктатора Владимира Путина.
Они также напомнили, что Минские соглашения 2014 и 2015 годов, направленные на прекращение российского вторжения в Украину, не смогли предотвратить дальнейшую эскалацию. В 2022 году Россия снова начала широкомасштабную войну, приведшую к гибели сотен тысяч людей и миллионов вынужденных переселенцев.
На инициативу сенаторов отреагировал политолог Виктор Андрусив. В частности, он отметил, что самым большим другом Украины является Линдси Грэм. При этом он добавил, что все происходит по заранее спрогнозированному сценарию.
Его суть в том, что Дональд Трамп на первом этапе принуждает Украину и РФ к миру. Также он призывает Владимира Зеленского и Владимира Путина к проведению прямых переговоров. Вероятно, Трамп сможет договориться о какой-то встрече к лету этого года, впрочем, она будет бессодержательной.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что инициативу Грэма и Блументаля поддержали 50 законодателей, которые также высказались за введение 500-процентной пошлины на товары из стран, закупающих российскую нефть, газ, уран и другие ресурсы, в случае отсутствия прогресса в прекращении войны.
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