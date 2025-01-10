Военный Мирослав Гай категорически не понимает, почему украинские власти и истеблишмент ничего не говорят избранному президенту США Дональду Трампу и его сыну по поводу пожаров в Калифорнии, в которых они обвинили Украину. По его словам, обвинение нашей страны является реальной российской информационно-психологической операцией.

Илон Маск

Гай предположил, что, возможно, США уменьшили расходы на противопожарную безопасность лесов, потому что левые хотели неприкосновенную природу без вырубки противопожарных зон, но об этом сманипулировали российские медиа и паблики.

"Неважно. Почему все молчат? Есть хоть немного достоинства? Я тогда могу это заявить. Перед тем как присоединять Канаду и Гренландию – может, сначала присоединишь Украину? Или боишься ли Путина? А, "девчонка" Маск?" – написал в Фейсбуке Мирослав Гай.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что сын избранного президента США Дональд Трамп-младший сделал публикацию в соцсети Х о массовом пожаре в Лос-Анджелесе. Однако и здесь он не смог не "уколоть" Украину. Анджелеса пожертвовала часть своих запасов Украине, – написал Дональд Трамп-младший, который уже не в первый раз публично Заявляет, что по его мнению Украина получает слишком много помощи от США. Эту публикацию перепостил миллиардер Илон Маск.

Также "Комментарии" рассказывали , что Илон Маск название "девченкой" премьер-министра Канады Джастина Трюдо, отрицавшего возможность присоединения его страны к США. При этом биографы Маска утверждают, что он сходит с ума, и об этом свидетельствуют его последние заявления.



