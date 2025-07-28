В Украине отреагировали на заявление Трампа сократить дедлайн для Путина

Президент США Дональд Трамп заявил, что озвученный ранее 50-дневный дедлайн для российского диктатора Владимира Путина будет сокращен из-за нежелания Кремля идти на окончание войны. В Украине отреагировали на новый ультиматум Трампа.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак поблагодарил Трампа за его решение занять более жесткую позицию по отношению к Путину и сократить дедлайн. По словам представителя Зеленского, это четкий сигнал США к миру в Украине в силу.

"Благодарим Президента США Дональда Трампа за твердую позицию и четкий сигнал — мир через силу. Президент Трамп заявил, что сокращает срок, который он дал путину для завершения войны, потому что считает ответ очевидным. Путин понимает только силу – и это четко и громко донесено. Это принцип, полностью разделяемый Президентом Украины Владимиром Зеленским", — отреагировал Ермак.

Глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко также подчеркнул, что для окончания войны нужно как можно больше бить по Путину.

"Очень хорошо, что в США понимают, что путин не собирается прекращать войну и его нужно бить, бить и еще раз – бить", — заметил Коваленко.

Напомним, что Трамп 12 июля объявил Путину ультиматум сроком 50 дней, чтобы начать процесс окончания войны в Украине. В противном случае президент США пригрозил России вторичными санкциями, которые повлияют на крупнейших покупателей российской нефти, в частности Китай и Индию. Таким образом, Путин получил дедлайн до 2 сентября.

Однако 28 июля Трамп заявил, что "очень разочарован Путиным", ведь Россия продолжает атаковать Украину. По словам президента США, он готов сократить срок для Кремля, ведь уже "знает ответ" от Путина.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США раскрыли детали стратегии по Путину и план Трампа закончить войну в Украине.

Также "Комментарии" писали, что в команде Трампа озвучили термины, до которых хотят завершить войну в Украине.