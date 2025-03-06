В Украине ответили США на удаление договора о безопасности и дали совет Зеленскому

В США удалили соглашение о безопасности с Украиной с сайта Белого дома.

В США удалили договор о безопасности с Украиной

"То есть, берешь, удаляешь договор и говоришь – у нас ошибка 404, мы вообще не слышали об этом соглашении. Но это же и нам теперь так можно делать: подписываем грейт дил на 1000000 триллионов долларов о редкоземельных элементах, затем удаляем ее с сайта, пишем 404 и говорим, извините, сделку червь съел. По-моему — грейт опортьюнити фор ас!" – отметил военный эксперт Михаил Самусь

Обратил внимание, что на странице Белого дома недоступна страница о двустороннем соглашении по безопасности с Украиной, которое подписывали Владимир Зеленский и Джо Байден в июне 2024-го и политический обозреватель Павел Нусс. Это соглашение предусматривало военную поддержку на 10 лет.

"Документ не требует ратификации Конгресса, поэтому позволяет любому президенту США отменить его в одностороннем порядке", — добавил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что с сайта Госдепа "пропал" договор, заключенный между Украиной и США о гарантиях безопасности. Как отметил политолог Петр Олещук, США просто удалили договор безопасности между Украиной и США с сайта Госдепа. Там, кстати, было об обязательствах об обмене разведданными, участии США в развитии украинских вооруженных сил и т.д. При этом он отмечает, что даже Россия, нарушившая не один договор, эдакого никогда не позволяла.

При этом известно, что Владимир Зеленский и Джо Байден 13 июня 2024 подписали договор о гарантиях безопасности для Украины, который в Офисе президента даже назвали историческим. Говорилось о том, что Соединенные Штаты направили мощный сигнал о решительной поддержке Украины сейчас и в будущем.



