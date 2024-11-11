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В Украине придумали, как усилить доминирование США в мире: есть взаимная выгода

США выгодно разрешить Украине бить по территории РФ западным оружием

11 ноября 2024, 18:34
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Ткачик Олеся

Украина пока не получила от США разрешения на удары дальнобойным оружием по территории России, но такая возможность может появиться, отметил в комментарии 24 канала советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. В частности, он подчеркнул, что перенесение боевых действий на территорию России является стратегически правильным направлением для Украины.

В Украине придумали, как усилить доминирование США в мире: есть взаимная выгода

Михаил Подоляк

По словам Подоляка, такой шаг был бы выгоден Джо Байдену и его команде. Мощные решения по Украине могли бы улучшить позиции Демократической партии в электоральном цикле.

"Массированные удары по военной инфраструктуре, по их логистике существенно повлияют и на Россию, и на линию фронта. Это было бы хорошим решением для Демократической партии. Они могли бы вовлекаться в следующие электоральные циклы с положительной коннотацией", — отметил советник главы Офиса Президента.

Он добавил, что решительные действия США в отношении России будут иметь положительный эффект, ослабляя позиции ее союзников, в частности Северной Кореи и Ирана, часто пропагандирующих свои воображаемые силы. Подтверждение доминирования США станет весомым сигналом в глобальном контексте.

Подоляк отметил важные цели, которых нужно достичь: поражение страны-агрессора, юридическое наказание виновных и окончательный разгром России как мера пресечения против дальнейших агрессий.

"Доминирование США в мире будет существенно расти благодаря ударам по территории России. Не вижу смысла, зачем Дональду Трампу захочется от этого отказываться. Нам нужно донести три вещи. Первое – война такого типа должна закончиться поражением страны-агрессора. Второе – война такого типа должна быть закончена масштабными судебными процессами и наказанием для России. Третье – война такого типа должна закончиться разгромом России. Это обезопасит мир от дальнейших подобных агрессий", — заявил Подоляк.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в Радфеде РФ заявили о том, что Байден может принять решение, которое может начать третью мировую войну.




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Источник: https://24tv.ua/udari-po-rosiyi-bude-dozvil-vid-dzho-baydena_n2683446
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