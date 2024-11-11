В Украине придумали, как усилить доминирование США в мире: есть взаимная выгода

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Ткачик Олеся
Украина пока не получила от США разрешения на удары дальнобойным оружием по территории России, но такая возможность может появиться, отметил в комментарии 24 канала советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. В частности, он подчеркнул, что перенесение боевых действий на территорию России является стратегически правильным направлением для Украины.
Михаил Подоляк
По словам Подоляка, такой шаг был бы выгоден Джо Байдену и его команде. Мощные решения по Украине могли бы улучшить позиции Демократической партии в электоральном цикле.
Он добавил, что решительные действия США в отношении России будут иметь положительный эффект, ослабляя позиции ее союзников, в частности Северной Кореи и Ирана, часто пропагандирующих свои воображаемые силы. Подтверждение доминирования США станет весомым сигналом в глобальном контексте.
Подоляк отметил важные цели, которых нужно достичь: поражение страны-агрессора, юридическое наказание виновных и окончательный разгром России как мера пресечения против дальнейших агрессий.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в Радфеде РФ заявили о том, что Байден может принять решение, которое может начать третью мировую войну.
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