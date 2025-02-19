В Украине сказали, стоит ли разрывать отношения с США на фоне резких заявлений Трампа

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Ткачик Олеся
Последние заявления президента США Дональда Трампа вызывали беспокойство, а ситуация с сотрудничеством остается напряженной. Впрочем, не все так критично, как может показаться, заявил в эфире 24 канала политолог Валерий Клочок. По его словам, Соединенные Штаты уже провели встречу с представителями России в Эр-Рияде, но в то же время продолжают контакты и с Украиной.
США и Украина
Эксперт подчеркнул, что ключевым является то, что Вашингтон не отказывается от диалога с Киевом. 19 февраля в Украину прибыл специальный представитель США Кит Келлог – член переговорной группы по прекращению войны.
По его мнению, даже если Трамп не будет оказывать бесплатную помощь, сохранение контактов позволит Украине договориться о закупке вооружения или получении его в долг. Киев остро нуждается в ракетах к Patriot и другому американскому вооружению.
Разрывать связи с Вашингтоном нецелесообразно, отмечает эксперт.
Клочок также предполагает, что отношения с США могут улучшиться уже через два года, когда в Соединенных Штатах пройдут выборы в Сенат и Палату представителей, что может изменить политический баланс в Конгрессе.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин выставил Трампу неприемлемые требования.
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