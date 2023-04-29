В Украину прибыла делегация США для подписания важного инвестиционного соглашения: подробности

Сегодня в Киев прибыли члены делегации из США для подписания соглашения о весомой инвестиции для помощи малому и среднему бизнесу. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Twitter сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк.

Делегация США приехала в Украину. Фото twitter.com/USAmbKyiv

"Тепло приветствуем в Киеве генерального директора Международной финансовой корпорации США по развитию (DFC) Скотта Натана, помощника администратора Агентства США по международному развитию (USAID) в Европе Эрин Макки и координатора помощи Государственного департамента в Европе Марию Лонги для подписания с президентом Украины Владимиром Зеленским инвестиции DFC в размере 25 миллионов долларов с Horizon Capital для поддержки быстро развивающегося малого и среднего бизнеса", – отметила Бриджит Бринк.

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Дипломат добавила, что целью является помочь экономике Украины не просто выжить, но и процветать.

"Поддерживая оборону Украины, мы также инвестируем в будущее Украины", – отметила посол.

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