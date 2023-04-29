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В Украину прибыла делегация США для подписания важного инвестиционного соглашения: подробности

25 миллионов долларов будут выделены для поддержки быстрорастущего малого и среднего бизнеса

сегодня, 15:50
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Автор:

Кравцев Сергей

Сегодня в Киев прибыли члены делегации из США для подписания соглашения о весомой инвестиции для помощи малому и среднему бизнесу. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Twitter сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк.

В Украину прибыла делегация США для подписания важного инвестиционного соглашения: подробности

Делегация США приехала в Украину. Фото twitter.com/USAmbKyiv

"Тепло приветствуем в Киеве генерального директора Международной финансовой корпорации США по развитию (DFC) Скотта Натана, помощника администратора Агентства США по международному развитию (USAID) в Европе Эрин Макки и координатора помощи Государственного департамента в Европе Марию Лонги для подписания с президентом Украины Владимиром Зеленским инвестиции DFC в размере 25 миллионов долларов с Horizon Capital для поддержки быстро развивающегося малого и среднего бизнеса", – отметила Бриджит Бринк.


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Дипломат добавила, что целью является помочь экономике Украины не просто выжить, но и процветать.

"Поддерживая оборону Украины, мы также инвестируем в будущее Украины", – отметила посол.

Читайте также на портале "Комментарии" — появилась информация, что на президента США Джо Байдена давят его соратники из Демократической партии, требуя принять решение об отправке в Украину истребителей F-16 и ракет большей дальности. Каковы шансы, что мы получим то, что давно просим? Почему партнеры дозировано вооружают Украину, фактически позволяя россиянам снова и снова убивать жителей нашей страны? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

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