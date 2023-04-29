В Украину прибыла делегация США для подписания важного инвестиционного соглашения: подробности

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Кравцев Сергей
Сегодня в Киев прибыли члены делегации из США для подписания соглашения о весомой инвестиции для помощи малому и среднему бизнесу. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Twitter сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк.
Делегация США приехала в Украину. Фото twitter.com/USAmbKyiv
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Дипломат добавила, что целью является помочь экономике Украины не просто выжить, но и процветать.
Читайте также на портале "Комментарии" — появилась информация, что на президента США Джо Байдена давят его соратники из Демократической партии, требуя принять решение об отправке в Украину истребителей F-16 и ракет большей дальности. Каковы шансы, что мы получим то, что давно просим? Почему партнеры дозировано вооружают Украину, фактически позволяя россиянам снова и снова убивать жителей нашей страны? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Также издание "Комментарии" сообщало – о чем говорят очередные взрывы в Крыму – каковы шансы вернуть полуостров в этом году. Эксперты в эксклюзивном интервью нашему порталу детально проанализировали ситуацию.
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