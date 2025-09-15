logo

В Вашингтоне невиданный хаос: Трамп срочно анонсировал кардинальное решение
В Вашингтоне невиданный хаос: Трамп срочно анонсировал кардинальное решение

Трамп обеспокоен решением мэра Боузер прекратить сотрудничество полиции Вашингтона с миграционной службой по депортации опасных нелегальных иммигрантов.

15 сентября 2025, 11:15
Автор:
avatar

Клименко Елена

Президент США Дональд Трамп заявил, что благодаря его вмешательству Вашингтон стал одним из самых безопасных городов страны, однако предупредил о возможном введении чрезвычайного положения.

В Вашингтоне невиданный хаос: Трамп срочно анонсировал кардинальное решение

Президент США Дональд Трамп. Фото: CNN

На платформе Truth Social он отметил, что федеральное правительство под его руководством усмирило "полный криминальный беспорядок", ранее охвативший столицу. По его словам, город превратился "из одного из самых опасных в одно из самых безопасных" через несколько недель.

Трамп подчеркнул, что рестораны, магазины и предприятия снова работают по полной, а преступность практически отсутствует. В то же время он выразил обеспокоенность решением мэра Мюриэль Боузер прекратить сотрудничество местной полиции с федеральными миграционными службами по высылке "опасных" нелегальных иммигрантов, что, по его мнению, может повлечь за собой новый всплеск преступности.

"Жители и бизнес Вашингтона, не волнуйтесь. Я не позволю этому произойти. Если нужно, объявлю чрезвычайное положение и федерализую", — заявил Трамп.

13 августа он также сообщил, что обратится к республиканцам в Конгрессе с просьбой продлить федеральный контроль над полицией Вашингтона более 30 дней. Несмотря на его заявления, официальная статистика показывает, что количество насильственных преступлений после пика 2023 резко снизилось.

К тому же 19 августа шесть губернаторов-республиканцев направили более 1100 бойцов Нацгвардии в Вашингтон, поддерживая инициативы Трампа по борьбе с насилием.

Как уже писали "Комментарии", начальница медицинской службы батальона "Волки Да Винчи" Алина Михайлова поделилась своим удивлением относительно отношения гражданских к войне и отметила разрыв между жизнью в тылу, в частности в Киеве, и реальностью фронта.



