В Государственном департаменте США положительно приняли предложение провести третий раунд переговоров между Украиной и Россией, вероятным местом которых называют Стамбул. Об этом заявила представитель американского внешнеполитического ведомства Темми Брюс.

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По ее словам, в Вашингтоне убеждены: только дипломатические усилия и конструктивная коммуникация могут привести к прекращению широкомасштабной войны, которую развязала Россия. Брюс подчеркнула, что США проинформированы о возможной встрече представителей Киева и Москвы и считают такие переговоры важными для достижения комплексного перемирия и последующего мирного урегулирования.

"Мы знаем, что между сторонами обсуждается новый раунд переговоров. И мы продолжаем призывать к прямым контактам между Украиной и Россией, которые имеют целью достижение устойчивого прекращения боевых действий и завершения войны с помощью дипломатических механизмов", — заявила представительница.

Она подчеркнула, что Соединенные Штаты поддерживают только мирные инициативы, которые построены на основе искренности, взаимного уважения и стремления к компромиссу. Именно такой формат переговоров, по словам Брюс, является единственным реальным путем прекращения военного конфликта.

Также представитель Госдепа подчеркнула, что США остаются на стороне Украины и будут продолжать оказывать ей всестороннюю поддержку — прежде всего в сфере безопасности и обороны. Эта помощь будет продолжаться, пока Россия не прекратит агрессивные действия против украинского государства.

Как уже писал портал "Комментарии", бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подверг резкой критике молниеносное принятие закона, ослабляющего независимость НАБУ и САП. В сообщении на Facebook от 22 июля он назвал это политическим спектаклем, не имеющим ничего общего со справедливостью.