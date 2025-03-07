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В ВР назвали три ключевых принципа администрации Трампа в отношении Украины

Гончаренко рассказал о принципах, на которых стоит администрация Трампа по поводу войны в Украине.

сегодня, 09:50
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Автор:
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Slava Kot

Народный депутат "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко заявил, что администрация Трампа оказывает публичное давление на Украину, однако придерживается трех принципов. По его словам, США также оказывают давление на РФ, однако это происходит не в публичном пространстве.

В ВР назвали три ключевых принципа администрации Трампа в отношении Украины

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Алексей Гончаренко в Telegram заявил, что "знает" о давлении администрации Трампа, как на Украину, так и на Россию.

"С нами США говорят публично (поэтому это так болезненно). С Россией говорят не публично, но также больно", — пишет Гончаренко.

Народный депутат от оппозиции считает, что публичное давление на Украине якобы началось после скандала в Белом доме, где президент Украины Владимир Зеленский встретился с американским лидером Дональдом Трампом.

Относительно давления на РФ Гончаренко привел слова министра финансов США Скотта Бессента, который заявил, что администрация Трампа будет готова ввести очень жесткие санкции против России.

По его словам, существует три принципа, на которых стоит администрация Трампа в отношении Украины:

  • 1. Не признание оккупированных территорий.
  • 2. Не ограничение армии Украины.
  • 3. Не ограничение ВПК Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, действительно ли Трамп согласится на условия Путина и отдаст России украинские территории. Алексей Гончаренко рассказал о ситуации. По его словам, администрация Трампа не будет признавать никакие территориальные "достояния России", то есть юридически вся территория Украины — будет считаться территорией Украины.

Также "Комментарии" писали, что глава разведки США Тулси Габбард объяснила, почему Трамп остановил военную помощь Украине.




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Источник: https://t.me/oleksiihoncharenko/45961
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